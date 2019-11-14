【逃犯條例】傳林鄭研宵禁　譚耀宗質疑成效：睇唔到有能力做到

香港局勢近日急劇升溫，特首林鄭月娥昨晚（13日）急召一眾司局長到禮賓府召開會議，據悉，緊急會議上曾商討實施宵禁令。 全國人大常委譚耀宗接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時指，若實施宵禁需要大量警力執法，認為現時警方沒有足夠人手執行宵禁。譚又指示威者不守法，過去不少遊行、集會遭警方發出反對通知書，示威者仍照參與，直言：「（宵禁）睇唔到有能力做到。」

譚耀宗重申，任何能夠「止暴制亂」的方法也會支持，但前題是要有效。（資料圖片／張浩維攝）

指過去數天情況嚴竣

譚耀宗形容香港過去數天的情況非常嚴竣，交通堵塞和堵路令上班族無法如常上班和下班。被問到有傳政府昨天急商討實施宵禁，譚耀宗指不知道昨天緊急會議的內容，但認為實施宵禁需有大量警力執法，惟現時警力不足夠，加上不守法示威者也不會遵守宵禁，形容「（宵禁）睇唔到有能力做到。」

譚耀宗重申，任何能夠「止暴制亂」的方法也會支持，但前題是要有效。至於若在部分地區實施宵禁，譚耀宗認為政府向法庭申請禁制令便可。

至於解放軍會否出動清路障或平亂？譚耀宗指出，處理現時的交通堵塞問題，出動駐軍也未必能夠配合，又指假若出動駐軍，需要作出很大預備，包括避免引起不必要誤會、避免反對人士藉此挑起其他問題等。

譚耀宗認為，現時已經有很多熱心市民協助清理路障，又認為政府應動員市民和出動公務員清理路障。譚耀宗又認為，警方在部分行動上應更主動，例如派員駐守開放式港鐵站、派員控制天橋等制高位，阻止示威者扔擲雜物。

至於前日警方與學生、示威者於中大爆發激烈衝突，他認為法庭拒批禁制令是正確，又稱學生扔擲五百枚汽油彈，希望學生不要走這條路，「你哋係未來接班人，社會點會對你哋信心，第日聽到大學個名都驚。」

有報章指國務院港澳辦主任張曉明本周五（15日）來港擔任宣講會主講，詳細解讀四中全會的內容及精神，不過行程突然取消。譚耀宗認為，張曉明取消行程或與香港近日情況有問題，「咁嘅環境未必係好適合（來港宣講）」，又指政府和社會也要專注處理「暴亂」問題。