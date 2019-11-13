【逃犯條例】中學校長會指學生安全是停課唯一考慮　促停課至周五

反修例風波掀起的示威持續升溫，衍生的警民衝突暴力情況不斷加劇，至前日（11日）開始一連三日，有網民發起「三罷」行動，由清晨開始的示威活動導致全港多區交通一度癱瘓，市民上班及上學嚴重受阻。今日（13日）下午2時許，教育局宣布全港中、小學、幼稚園及特殊學校將於明日停課一天。 香港中學校長會主席鄧振強促請教育局宣佈停課至本周五（15日），因現在市面情況危險、堵路嚴重，局方及學校應考慮提供方法幫助學生停課不停學。鄧振強回應特首昨日發表的「圈套論」稱，作為教育工作者，學生安全是決定停課的唯一考慮。

鄧振強回應特首昨日發表的「圈套論」稱，作為教育工作者，學生安全是決定停課的唯一考慮。（李慈恩攝）

鄧振強說，隨著局勢惡化，現時社會狀態很不正常，學校亦不可能維持正常運作。他表示，學校所接收的資訊有限，自行決定停課十分艱難，指出教育局有責任承擔此事宜，對於局方於今日下午宣布停課感歡迎。他續說，今日全港有至少100間中學決定停課，他預計混亂情況將持續到周末，因此需至少停課至本周五。他期望教育局能預早宣布停課，讓校方及家長能未雨綢繆。

鄧振強回應特首昨日發表的「圈套論」稱，作為教育工作者，學生安全是決定停課的唯一考慮。他又說，現時街頭充滿衝突，警方以催淚彈執法成為常態，學校已無法保障學生回校及放學時安全，甚至學生有可能在校內吸入催淚煙。

中學校長會義務總幹事黃謂儒：停課不等同罷課

中學校長會義務總幹事黃謂儒強調，停課不等同罷課，前者是因應實際環境不容許而不得不停，亦歡迎學生回校與師長聊天。他引述教育局聲稱學校運作正常，反問「政府呢兩日有幾多人可以準時返工？」

促警方善待學生

中學校長會前主席李雪英說，有學生身穿校服、沒有裝備，在主要交通幹道被警員截查及搜書包，所承受的心理創傷難以撫平。黃謂儒補充，有學生曾問他：「返學都有罪咩？」李雪英續說，希望警方能善待學生，「因為佢哋仲好細個，好多都唔係示威者，好辛苦咁返學，去到地鐵站仲要被逼埋牆。」有校長聽後啜泣。

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另外，家校會主席湯修齊及11區家長教師會聯會呼籲家長與學生冷靜面對近日發生的混亂事件；又呼籲教育局繼續審時度勢， 若交通或市面情況仍未適合開課時，須繼續作出暫時停課的決定；呼籲各方必須克制，以理性及和平的方式去表達意見，千萬不要影響到學生及市民的正常生活，更加不要讓暴力蔓延，影響任何人的人身安全。

家長亦應提示子女在停課期間應留在家中，遠離示威區域，避免前往有可能發生危險情況的地方，教導子女關心自己及他人的人身安全，與及教導子女不要做任何違法的事情。