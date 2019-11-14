【逃犯條例】中央政法委轉載「暴徒酬勞」　指蒙面法後升至1.5萬

反修例風波延續5個月，不少「藍絲」群組一直流傳示威者收錢示威，但一直只是傳聞，未有官方資訊提及。中共中央政法委微信公眾號「長安劍」，昨晚（13日）轉載另一微訊公眾號「有理兒有面」的文章，帖文列出「香港暴徒酬勞」，其中「殺警」可得2,000萬元。

稱美國NGO及金融資本集團資助示威

「長安劍」轉載的文章與近月「藍絲」群組傳聞相似，但無指明資料來源。文章稱「美西方反華勢力」是示威活動的「金庫」，有「一大四小股東」。文章稱「一大股東」是美國非政府組織（NGO）及金融資本集團，「有一半以上暴力活動資金均來源於此」。

然而，事件至今中港政府均未以此為由，制裁任何美國金融資本集團。

10月5日實施《禁蒙面法》之後，示威者仍然蒙面示威。（資料圖片）

至於「四小股東」，文章稱其中三個為職工盟、民陣及香港人權監，而另一「小股東」為壹傳媒（0282）創辦人黎智英。

文章稱，美國金融資本集團在修例風波初期，通過買入壹傳媒股票，使股票不足兩周暴升131.7%，再高位拋售套現。

7月以來壹傳媒屢見中資券商大額成交

翻查股價資料，當時壹傳媒因公布收費會員制而大漲，股價在6月18日升至約0.42元，當日成交額3,127萬元。如全數當日成交均有兩周最大的131.7%盈利，則買入成本約1,350萬元，當日成交盈利約1,777萬元。

再翻查反修例風波以來該股每日流通量高於0.25%的大額成交，未見有大量美資券商進場及拋售，反而在7月以後中國銀河證券國際屢見大手買賣，可能是該券商旗下客戶買賣。

反修例示威發生5個月，一直有人稱示威者是收錢示威。（資料圖片）

稱最初遊行每次500至5000元 後加至1.5萬

至於「香港暴徒酬勞」，「長安劍」轉載的文章稱「普通學生參與暴亂」酬勞由500至5,000元不等，視乎遊行規模、隊中位置等。又稱有13歲示威者參加幾次示威就有3萬元。

文章又稱，10月5日《禁蒙面法》實施後酬勞大增至每日1.5萬元。

如以此計算，10月5日起如有示威活動，而每日只參與其中一宗，則已經參加了37場示威活動，累計「已收到」55.5萬元。

11月14日早上至午後情況↓

+ 14 + 13 + 12

文章又稱，「勇武核心成員」收到資金後招募青年人加入，稱兩個月以來「淨賺超500萬元」。

另外，文章又指發動10月1日大遊行之前，有人招募死士進行殺警、縱火等極端任務，撫卹金為2,000萬元。

指年輕人沒有社會閱歷 容易衝動

該文章稱：「沒有社會閱歷、年輕易衝動、長期被本土通識教育及『黃媒』『黃師』洗腦，加上近年香港民生問題突出、青年生活壓力加劇等各種現實因素，都是促成香港青年走上街頭，參與暴力活動的重要原因。」