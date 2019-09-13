【逃犯條例】官媒批「網開一面」論　李嘉誠：寬容非無視法律程序

反修例風波持續，警民衝突不斷，市民關注警方過度使用武力，向已被制伏的示威者施以警棍的影片不斷傳播。 長和系資深顧問李嘉誠日前回應香港局勢時，認為特區政府應對香港未來主人翁「網開一面」，中共中央政法委的微信公眾號「長安劍」，昨晚（12日）發文，指李嘉誠有關言論是「縱容犯罪」，不是「為香港着想，而是看着香港滑向深淵。」文章更形容現時香港亂局是與樓價高問題有關，聲稱不少香港年輕人把房價高、租金貴的不滿，甚至憤怒發洩到政府頭上，質疑李嘉誠為何不平價賣樓給未來主人翁。 李嘉誠透過基金會回應，指言論被曲解十分遺憾，又稱多年已習慣了那些莫須有的指責，又強調「寬容不等於縱容，不等於無視法律程序」。

李嘉誠表示，希望執政者能對「未來主人翁」網開一面，他指雖然法律與人情有衝突，但希望大家能為對方想想，「好多大事都可以化為小事」。（網上片段截圖）

已退休的長和資深顧問李嘉誠繼早前在報章刊登「黃台之瓜，何堪再摘」廣告後，本月8日出席大埔慈山寺活動時發言，形容香港現時情況是二次世界大戰外的最大衝擊，擔心如此下去並非好事，希望年輕人能夠體諒大局、執政者對未來主人翁網開一面。

中共中央政法委的微信公眾號「長安劍」，發表題為《香港怎麼救之一：李嘉誠發聲，到底誰該給香港人『網開一面』？》的文章，指對少數「未來的主人翁」網開一面的人是縱容犯罪，不是「為香港着想，而是看着香港滑向深淵」。

+ 6 + 5 + 4

反修例風波以來，示威者的「五大訴求」中，從未提過樓價或住屋問題。但中央政法委文章卻指出，香港反修例風波源於深層社會問題，其中樓價高是關鍵之一，「在當下的香港亂局中，不少香港年輕人把房價高、租金貴的不滿甚至憤怒發洩到政府頭上」。文章稱，特區政府雖有一系列增加土地供應措施，但推出時困難重重，是因為「各種利益集團打著『保護環境』『擔心政府財政』之類的旗號」阻撓，目的是維持香港高樓價。

文章指出，「住的問題扭曲了不少人的價值觀，很多年輕人的目標是盡量賺錢買樓供樓，一切都在向錢看」，文章提到民建聯近日動議，特區政府援引《收回土地條例》，將現時處於私人名下的部分閒置土地收回用於公屋建設，質問李嘉誠是否看到民建聯在報章刊登、寫上「收地建屋，刻不容緩」八字標語的廣告，文末更質疑「不知和『李首富』一樣的囤地圈錢的房產商，這次會不會對香港市民『網開一面』，對香港的未來『網開一面』。」

中共中央政法委是中共中央領導和管理政法工作的職能部門，主管公安、檢察院和法院，現任書記是中央政治局委員、前公安部長郭聲琨，副書記是公安部長趙克志。

人民日報映射「網開一面」論

除了中共中央政法委的文章，官方《人民日報》今日亦發表文章《解決住房問題，香港不能再等了》，指出香港的居住問題有目共睹，而且正變得日趨嚴重，更映射李嘉誠的「網開一面」論，指「什麼才是對香港未來負責？什麼才是對年輕人『網開一面」』？這才是」。

李嘉誠：多年來已習慣莫須有指責

對於中央政法委和中央官媒《人民日報》的批評，李嘉誠透過李嘉誠基金會指，對於9月8日在慈山寺的言論被曲解十分遺憾，並指多年已習慣了那些莫須有的指責，永遠會虛心接受批評，但最為重要的是「寬容不等於縱容，不等於無視法律程序」。

李嘉誠重申對任何暴力，包括語言暴力，對任何衝擊法治的行為都不能接受，由衷希望，各方能尋求空間，而非挑動矛盾，讓香港局勢降溫，社會才可展開對話。

近年李嘉誠和內地的關係備受關注，據了解，於1980年創立的李嘉誠基金會，至今已捐出總款逾250億港元，其中約80%項目在大中華地區。