《新華社》： 大學不是法外之地　校長不應一味縱容犯事學生

《新華社》發表題為〈香港的大學校園不是法外之地〉的時評，指中文大學近日淪為「火場」和「戰場」，包括學生在內的黑衣暴徒連日來攻佔校園四處縱火、瘋狂破壞，佔據橋樑向交通要道投擲物品，朝警方投擲汽油彈，手持弓箭與警方對峙；類似突破法律底線的行為在香港多間大學上演，文章敦促香港的大學和校長承擔起止暴制亂、恢復秩序的共同責任。

時評表示，香港警方和關心香港前途命運的人們都會質問：「高等教育學校是孕育未來棟樑的地方，為何變成『兵工廠』」？文中引用中大建校三大書院之一的新亞書院學規：愛家庭、愛師友、愛國家、愛民族、愛人類，並指「『愛國家、愛民族』的要求赫然在列」，又謂「變身蒙面黑衣人的少數害群之馬，是否還記得這條學規？篳路藍縷、不辭辛勞建起新亞書院的錢穆、唐君毅等創校先賢，在九泉之下看到這些黑衣暴徒踐踏校園、甚至揚言要炸掉校園，不知會否痛心疾首、憤懣難平？」

《新華社》以《香港的大學校園不是法外之地》為題，批評中文大學近日淪為「火場」和「戰場」。（新華社官網截圖）

時評稱，大學校園是教書育人之地，不是暴徒罪犯「庇護所」，長期以來，香港和境外的反對勢力，處心積慮地將黑手伸進大學校園，用各種歪理邪說向學生灌輸洗腦，核心就是要「反中亂港」；而反對派不斷造謠生事，不遺餘力抹黑特區政府與警方，並用各種說辭對暴力行徑予以美化包裝，大學校園成為暴力「重災區」，一些大學生成為反對派操縱下衝在前台的棋子。

反問「中大是獨立王國嗎？」

時評指出，更令人不安的是，某些本應作為「傳道、授業、解惑」的為人師者，某些本應作為教育家、學校引航者的大學校長，面對暴徒暴力暴行，仍然荒唐地持有暴力犯罪的學生「還是孩子」、「警察不能進入校園」等歪理，時評反問「中大是獨立王國嗎？大學是法外之地嗎？」

時評認為，大學校長不僅要當好學生的「父母」，還要做有眼界、有擔當、有風骨的教育家，而不是唯唯諾諾，不問是非，一味縱容犯事學生、向暴力屈服，其實就是在縱容犯罪，最終只會害了學生，毀了香港，希望香港的大學和校長們積極支持警方嚴正執法，盡快恢復校園秩序。