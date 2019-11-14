【1112中大】梁振英斥段崇智毀中大：怕不怕做劣質學生口中的段狗

香港局勢近日升溫，警方前天（12日）與學生、示威者於中大爆發衝突，中大校長段崇智曾到前線與警方調停，結果嘗到催淚彈滋味。曾狙擊段崇智的全國政協副主席、前特首梁振英在facebook發文，以「段校長/『段狗』？/ 段爸』？社會和廣大師生要向你問責」為題，批評他看不清楚在香港全社會發生的奪權鬥爭之凶險、殘酷和複雜性，為「誰大誰惡誰正確」親自背書，毀了中文大學，稱「社會和廣大師生」要向他問責。 他促段崇智臨崖勒馬，籲段崇智「把一個一個佔據2號橋的暴徒綁起送官，重開吐露港公路」，「中大的歷史肯定會有關於你的一筆，問題是你要不要做劣質學生口中的『段爸』，你怕不怕做劣質學生口中的『段狗』。」

梁振英形容段祟智「大轉軚」，說明段欺善怕惡的本質。（資料圖片）

梁振英促段崇智臨崖勒馬，籲段崇智「把一個一個佔據2號橋的暴徒綁起送官，重開吐露港公路」

中大重申絕不容許任何形式的暴力

段祟智上月10日與學生對話，期間有學生稱在警署被性侵，及後學生要求段祟智發聲明譴責警暴，段最終發公開信，指對於部分警務人員涉嫌不當使用暴力或違反人權，經查證後須予以譴責。梁振英形容段祟智「大轉軚」，說明段欺善怕惡的本質，因他認為社會不斷施壓，要向段崇智問責，「讓你知道什麼是沉默大多數，什麼是做校長的正常正確責任。」

梁振英又指，警察應段祟智的要求從二號橋撤退了，惟黑衣人仍佔據二號橋，質疑為何中大保安人員不將2號橋清場，「為什麼不見你再走一次2號橋，向在場人士曉以大義，以唇舌和關愛重新開放吐露港公路」，稱要向段祟智問責。

梁振英稱，段崇智在一個月內兩次和學生交手，但沒有分清楚人群當中有多少是中大學生，有多少是「街外品流複雜的暴徒」，也看不清楚這場在香港全社會內發生的奪權鬥爭（regime change）的凶險、殘酷和複雜性，並為「誰大誰惡誰正確」親自背書，毀了中文大學，又說：「在這場鬥爭中，香港人什麼都不怕，最怕的就是一個『怕」』字。有權有責者（包括大學校長）自己怕擔當、怕有個人後果，怕直面黑、惡勢力，亡無日矣！」

梁振英促段崇智臨崖勒馬，籲段「把一個一個佔據2號橋的暴徒綁起送官，重開吐露港公路」，讓法律恢復中大的秩序，「中大的歷史肯定會有關於你的一筆，問題是你要不要做劣質學生口中的『段爸』，你怕不怕做劣質學生口中的『段狗』。」

中大昨天（13日）就事件發聲明，提到在周二晚對峙過程中，校內多名員生受傷，大學深表遺憾及歉意。中大重申，大學有絕不容許任何形式的暴力或危害他人安全的行為，任何人士如意圖利用大學校園作出任何違法或暴力行為，必須按照大學既定守則及法例處理。聲明又提及，段崇智親身到警署了解被捕中大生情況，三位學生已獲保釋並獲安排醫療及法律協助，未來將繼續為其他受傷員生提供協助。

段崇智將警方要求轉達予學生。（余俊亮攝）

另外，署名「一群普通的市民」在《明報》刊登「致中大段崇智、沈祖堯兩位校長，及中大校董會的公開信」，指段祟智和前校長沈祖堯看著學生干犯嚴重罪行，仍站出來代表「罪犯」向警察「講數」，斥「兩位校長」的品格實在不敢恭雄。

公開信又指，已證明段管理的機構藏有汽油彈，要求段公開向全港所有納稅人道歉，好好查清及處理校內的汽油彈和處罰相關人士，及後引咎辭職。

署名「一群普通的市民」在《明報》刊登「致中大段崇智、沈祖堯兩位校長，及中大校董會的公開信」，指段祟智和前校長沈祖堯看著學生干犯嚴重罪行，仍站出來代表「罪犯」向警察「講數」，斥「兩位校長」的品格實在不敢恭雄。

↓↓↓ 11.12中大衝突情況 ↓↓↓