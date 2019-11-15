【11.15】示威者重開部分吐露港公路　民間記者會指三罷絕不止息

香港局勢近日升溫，示威者發起的「三罷」行動已持續五天，不過今晨三時，有中大示威者召開記者會，對市民造成不便致歉，並表示今早6時起，會重開吐露港公路南、北行車線各一條，要求政府24小時內承諾區選如期舉行，不過做法惹起部分示威者批評。 民間記者會發聲明，稱今天「旭日行動」已如箭在弦，稱「大三罷行動絕不止息」，又說：「不論區選舉辦與否，香港人仍會決心抗爭，毋懼政權以此作脅，直到五大訴求全部落實。」

中大示威者表示，今早6時起，會重開吐露港公路南、北行車線各一條，為期24小時。其後往公路清理路障。（劉定安攝）

聲明指，「不分化、不割蓆」是行動賴以持續的基石，只要團結一致，開路之主導權始終在人民手上，稱「三罷抗爭，全民皆兵，缺一不可」。

對於有傳指美國參議院將透過「熱線」機制，於香港時間今晨五時前通過《香港人權及民主法案》，民間記者會表示，接獲美國國會消息，澄清該傳聞並未獲任何消息核實，參議院方面未知傳聞從何處傳出，並重申從未作此聲明。他們指，依法案相關之參議員高級助理所言，「熱線」表決程序一般跟據內部決定訂時24小時，甚至更長，而非傳聞所指6小時，故法案暫未能確定通過。

運輸署則重申，吐露港公路仍未重開。