【11.15中大】示威者重開部分吐露港公路　要求24小時內回應訴求

反修例風波持續升溫，過去四日網民接連發起「黎明」、「破曉」、「晨曦」及「曙光」三罷行動，今日（15日）再發起「旭日」行動，連續第五日延續三罷。其中三日前（12日），中文大學示威者與警方的嚴重衝突最受爭議，逾60人傷。事後示威者一直留守，並於今晨兩度召開記者會，表示今早6時開始，會開放吐露港公路南、北行車線各一條，為期24小時，並要求政府答應釋放所有被捕人士、以及成立獨立調查委員會，否則會重新堵路。。

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● 「我哋只係雞蛋，政權是高牆」

凌晨3時，三名戴上防毒面罩及眼罩等「全副裝備」的黑衣青年，第一度在二號橋上向傳媒表示，對連日來對大眾造成的不便，主動釋出善意，將於今日（15日）早上6時起，開放吐露港公路南、北行車線各一條，為期24小時。

他們指，示威者對準的是政權，而非大眾，亦非與政府的交易，連月的運動概念是「be water」，即可進可退，不過「我哋只係雞蛋，政權是高牆」，他們只有一個籌碼，故公路只開放24小時。

他們表示，相關決定是與留守的數百人商討後而定，盼各方體諒，他們的訴求是11月24日的區議會選舉，絕對不能延期或取消。他們的訴求不但為了今次運動，而是為每個香港人發聲，包括不支持他們的市民，「我哋想為佢哋爭取返投票權利，屬於佢哋嘅自由，我哋爭取嘅係民主！」

中大示威者表示，今早6時起，會重開吐露港公路南、北行車線各一條，為期24小時。其後往公路清理路障。（劉定安攝）

● 要求承諾區選如期舉行

由於除了吐露港公路，示威者沒有任何籌碼可與現時的政權談判，故他們指需對公路有最大控制，但同時對市民造成不便致歉。而政府誠信破產，表示如果取消區選只是「逼不得已」，他們完全不接受，政府又將事件歸咎示威者擾亂香港秩序的指控，實屬無理。

如當局於24小時內沒有回應，包括承諾不會取消及延期區議會選舉，示威者將會重新堵路，至於有否其他決策，需與其他示威者再作商討。而鐵路方面，他們則不會有任何活動。他們指，留守現場的示威者，有中大學生亦有其他學校學生，如最後政府又再清場，其實也會有任何理由，「我哋會繼續守足百年名校，堅持「五大訴求」目標！」

● 要求政府24小時內釋放所有被捕者及成立獨立調查委員會

至今晨6時，另外數名示威者，再在二號橋召開第二輪記者會，今次則不設提問，他們表示，「五大訴求」是一直以來的目標，而重開吐露港公路的訴求，是要求政府答應釋放所有被捕人士、以及成立獨立調查委員會，若24小時內沒有回應，會重新堵路。

示威者連日留守中大。（劉定安攝）