【立法會】第六次內會仍未選出正副主席　六建制同站立默哀

立法會內務委員會已召開五次會議，至今仍未選出主席和副主席，情況前所未見。內會今天（15日）下午召開特別會議。會議開始前，選舉主持、公民黨郭榮鏗帶領在場議員為反修例運動中逝世的人默哀三分鐘，新民黨主席葉劉淑儀、容海恩、民建聯主席李慧琼、黃定光、自由黨邵家輝和經民聯張華峰有份參與默哀。 公民黨黨魁楊岳橋在會議上就大樓的保安安排提出兩項無約束力議案，會議結束前仍未完成處理，最終郭榮鏗於下午四時宣布休會。

楊岳橋在會上提出無約束議案。（高仲明攝）

張宇人等三建制默哀前離席

會議在下午二時半開始，選舉主持郭榮鏗在會議開始前，帶領在場議員為反修例運動中逝世的人默哀三分鐘，新民黨主席葉劉淑儀、容海恩、民建聯主席李慧琼、黃定光、自由黨邵家輝和經民聯張華峰有份參與默哀。自由黨主席張宇人、經民聯吳永嘉、金融界陳振英則選擇離席。

內務委員會早前就主席選舉的未來路向諮詢議員，問及議員是否反對「不論是否能在選舉論壇舉行之前獲提供部分議員所要求有關行政管理委員會處理的各項事宜(特別是立法會綜合大樓的保安安排及人事事宜)的資‍料，內務委員會均應進行選舉論壇」，郭榮鏗指收到54名議員回覆，其中20名主席候選人反對，1名候選人不反對。

及後郭榮鏗處理泛民議員提出的無約束議案，其中楊岳橋提出要求行管會向內會提交6月至10月的保安安排，泛民議員及部分建制派積極發言，會議結束仍未能就楊岳橋提出的議案表決，郭榮鏗最終在四時宣布會議結束。

選舉主持郭榮鏗在會議開始前，帶領在場議員為反修例運動中逝世的人默哀三分鐘。（高仲明攝）