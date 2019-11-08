【墮樓科大生】民主派內會默哀　建制不在席　5度開會仍未選主席

在將軍澳停車場墮樓重傷的科技大學學生周梓樂延至今日（8日）不治，終年22歲。民主派立法會議員下午在立法會內會開始時站內默哀，原已到場的金融服務界張華峰離席，建制派在默哀後才進入會議室。

由停車場墮樓昏迷的22歲科大男生周梓樂，延至今早8時許不治。（資料圖片）

會議下午兩時半開始，主持會議的公民黨郭榮鏗提出進入議程前，為周梓樂默哀3分鐘，現場共21名民主派議員隨即站立，手持白花，立法會秘書處職員亦加入默哀。同一時間，會議室內僅有的建制派議員張華峰則兩頭張望，未幾站起來轉身離開。3分鐘過後，議會陣線毛孟靜首先發言，經民聯盧偉國、保險界陳健波等建制派議員隨後陸續進場。

默哀時未見建制派人士身影，被問及為何不參與，民建聯梁志祥指，「上面有啲嘢做，遲嚟咗」，葛珮帆表示，會前正在樓上辦公室談論區議會暴力事件，不知民主派默哀，但即使知道，她表示議會規矩一直不容許默哀，「不代表不參與的議員唔痛心事件，只不過規矩還規矩」。對於周梓樂的死，她表示非常心痛和可惜，代表民建聯深切慰問周梓樂家人，希望不幸事件不要再發生，警方能徹查。

今次是內會第五次會議，繼續正副主席選舉，但仍未能進入投票程序。完會前，會議處理立法會秘書長陳維安是否出席內會會議，討論立法會保安安排，主持會議的郭榮鏗指已與陳維安會面，對方稱不獲行管會授權下將不會出席會議。