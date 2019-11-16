【逃犯條例】景湖居被捕者家人疑被迫感謝區議員　李月民否認

早前警方於天水圍天澤邨一帶堵路進行清場行動時，曾進入私人屋苑嘉湖山莊景湖居，拘捕最少12人，包括一名住個在該屋苑的年輕女生，管理公司讓警方進入屋苑執法的做法惹起居民極度不滿。 景湖居多幢座頭今日(16日)張貼一封由被捕者家人名義發出的感謝信，內容是感謝物業經理及當區區議員李月民當日的協助，惟在其中一封信上，卻寫上「我是本人，是被迫簽的，說簽就向警方不起訴我」的字眼，有居民質疑該封信件是李月民強迫當事人簽署。 李月民接受《香港01》查詢時否認指控，稱該位住戶除了發信感謝管理公司外，亦有發信感謝他本人，並向記者展示信件，但他認為管理處在此時張貼感謝函的做法並不合適，而且惹人誤會，將會著管理處不要再張貼。同時，當事人今日也發出一份澄清啟事，表示感謝信是真的，亦不會再發表回應。

網上流傳，天水圍景湖居被捕者家人疑被迫發出感謝信，感謝當區區議員李月民，但李月民否認。（網上流傳圖片）

該封感謝函由景湖居的業戶發出，指其女兒是在11月10日的事件中，唯一居住在景湖居的被捕居民，被捕原因是其女兒一時衝動與其他業戶有衝突，與其他被捕人士無關係。該名住戶感謝景湖居物業經理立即聯聯絡區議員李月民幫忙，在李的協助下成功聯繫律師跟進，感謝兩位人士提供的協助。

據了解，該封信件今日張貼在景湖居各座的座頭，惟在網上流傳的一封信中，寫上 「我是本人，是被迫簽的，說簽就向警方不起訴我」的字眼，著附有簽名。李月民接受查詢時否認事件，稱「絕對無咁嘅事」，批評是「政治抹黑」，又指該名住戶除了發信給管理公司外，亦有親自寫信及致電感謝他的協助，只是他沒有把信件刊出。

李月民認為，在座頭張貼的感謝信提及他的名字不構成助選，但認為做法未必合適，「唔貼好過貼」，他及後會向管理處反映。

嘉湖北選區其餘兩名候選人為陶皜訊及伍健偉。