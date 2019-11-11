【有片】天水圍多名防暴警爬牆入嘉湖山莊　引警民衝突　9人受傷

網上流傳一條閉路電視片段，昨晚（10日）有大約七名防暴警員，途手爬牆入嘉湖山莊景湖居內。 區議會候選人伍健偉表示，事緣居民發現有兩名可疑男子，之後居民包圍二人。其後有大批防暴警爬牆及從正門進入屋苑，可疑男子及後展示警棍，防暴警將二人帶離現場。途中最少有8名居民中胡椒噴霧，一人頭部受傷送院。 昨日下午天水圍大批防暴警進入該屋苑內搜捕示威者，拘捕最少3男2女。之後逾百多名景湖居居民不滿警方進入私人地方，一度圍保安中心要求交待。然而，至晚上大批警員又再次進入該私人屋苑，並引起警民衝突。

網上流傳片段，有人翻查屋苑閉路電視顯示晚上12時，逾廿名警員先到達景湖居屋苑的閘門，畫面顯示並無保安人員，警員未能開門進入。之後有兩名警員率先到閘門的左側，一手翻過逾三米的鐵欄，以爬牆方式進入屋苑。其他防暴警見狀，先後有約7名防暴警以同樣方式爬入屋苑，其他防暴警後來再打開閘門，之後整隊人就衝入屋苑。片段中有人對警方爬牆入屋苑大為不滿，指閘門是「隨意門」，要求屋苑保安交待。

防暴警爬牆入屋苑 帶兩便衣警離開

當區區議會候選人伍健偉表示，他由下午一直跟進事件。事緣晚上約凌晨12時有居民發現兩名可疑男子，之後居民包圍二人，要求交待是否居民。其後有一名防暴警到場，兩名可疑男子及後展示警棍。之後有大批防暴警分別爬牆，及從正門進入屋苑，防暴警將兩名便衣警帶離現場。大批居民圍觀及表達不滿，過程最少有8名居民被警員的胡椒噴霧噴中，一人頭部受傷送院。事件為時約15分鐘，無人被捕。

有屋苑居民表示，過百名居民對昨日下午警方進入屋苑的行徑不滿，已到保安中心要求解釋，為何會放警車入屋苑。然而，晚上12時又再次發生警員入屋苑執法，不少居民在單位內向樓下的警員大叫抗議，表達不滿。

嘉湖北選區候選人一共有三人，除伍健偉外，有陶皜訊及李月民。