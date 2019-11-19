【區選2019】不尋常的選戰　無家訪、棄橫額　陳志豪：料失近千票

反對修訂《逃犯條例》風波持續五個月，社會嚴重動盪下，區議會選舉能否如期舉行存在風險。西貢德明選區的建制候選人陳志豪認為現時社會撕裂，市民的政治情緒極端，令建制選舉工程增添困難。 他指，除了有宣傳物資被毀壞，亦有支持建制的商戶因害怕店舖遭示威者破壞，不敢貼出其宣傳海報。陳志豪坦言對選情不樂觀，預料反修例風波令他在今次區選中至少流失近千票。

選舉期間，候選人除了開街站外，逐戶叩門「洗樓」亦是常事，陳志豪表示在今時今日社會氣氛下，做家訪容易引起反感，他今次亦沒有做家訪，「據我理解今次無論建制又好、泛民又好，很多人都沒有做家訪。」他指有義工擔心安全問題，加上早在六月初便收到街坊勸喻不要上門做街訪，「一旦開門的人對建制好反感，可能會發生衝突。有好多渠道可以聯繫街坊，家訪都唔係唯一方法。」

怕辦事處被縱火 下班連電腦一同搬走

他表示，有宣傳物資被毀壞，今次為選舉印制的十支橫額被盜去五支，「現在都不掛橫額，只貼海報。」他指每支橫額成本約200港元，金錢損失不算大，但重新訂制非常麻煩。「我工作的議員辦事處也在網上一個裝修名單內，每次離開辦事處前都有把重要文件以及電腦搬走。」被問到為何不把物資鎖在抽屜內，陳志豪指怕會有人縱火燒辦事處。

陳又指，有支持他的商戶過去願意幫忙貼出其政黨的活動海報，「但今次選舉就婉拒了我們，因為擔心貼完之後被黑衣人搞亂店舖。」

陳志豪的競選橫額被畫花。（鄭榕笛攝）

店主吳先生把建制派的海報由大門取下，轉貼在店內收銀處，認為位置較不顯眼會較為安全。（鄭榕笛攝） 店家大門貼建制​海報 被街坊勸喻取下 在商場內經營五金店已十多年的吳先生向記者表示，自己支持陳志豪，曾在店外大門貼出陳志豪的競選海報，惟貼出兩日後被街坊勸喻取下，「好多街坊經過或者過嚟買嘢都講，『你貼喺門口，唔怕俾人打爛？』，所以我就搣咗。」吳先生又指有很多大型連鎖店都遭受破壞，「唔擔心就假，如果間舖真係被人打爛咗燒咗，你話邊個賠？」他現時把陳的海報貼在店內，認為位置「無咁覺眼」較為安全。 選情不樂觀 料因修例風波失近千票 陳志豪表示，自己於2017年加入新民黨，至今已在區內服務兩年，坦言逃犯條例風波的確令一些青年街坊對他看法有變，加上種種事情令整個選舉工程更加困難，預料會對最後的得票結果有影響，「選情不樂觀，估計呢單嘢令我至少少咗近一千票，無一千都有幾百。」 德明選區現任區議員温悅昌在在2011年區議會選舉中以2522票擊敗對手張珍寶合，二人得票差距1278票。温悅昌其後於2015年區議會選舉中自動當選，今屆決定退下火線，交棒「徒弟」陳志豪。