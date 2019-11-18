【區議會選舉2019】政府擬加強票站保安　雙料議員：搔不著癢處

區議會選舉下周日（11月24日）舉行，但反修例風暴未息，暴力事件頻生，社會關注選舉能否如期舉行。政制及內地事務局局長聶德權今日（11月18日）下午見記者，指政府會竭盡所能令選舉如期舉行，具體措施包括擴大禁止拉票區範圍、加強警力巡邏票站等。 有建制派「雙料議員」批評，政府提出的招數完全是「搔不著癢處」，對於維護選舉公平有序進行沒有太大幫助，又認為政府需要更進一步，增強市民投票的信心。

郭偉強：即使出事 票站主任最多只能「記錄」

根據聶德權的說法，政府計劃擴大禁止拉票區範圍防止滋擾投票過程，另會加派警察、民安隊等保安人員到票站，應付可能出現的保安風險，消防處亦會成立「快速應變小組」，加快撲滅可能在票站出現的火警。他又為選舉如期舉行提出三個條件，包括確保選舉當日票站沒有受到攻擊和投票者沒有受到威脅；示威者沒有堵塞主要交通幹道，讓票站工作人員能順利執行職務，以及沒有破壞公共交通措施等。

工聯會立法會議員、和富區議員郭偉強回應《香港01》記者查詢指，聶德權和工聯會溝通期間，其實也沒有說過太多具體的內容，亦認為政府上述措施的作用不大，形容是「搔不著癢處」。

他舉例指，聶德權提出擴大禁止拉票區範圍，但根據過往選舉經驗，即使在禁止拉票區內出現一些影響選舉公平公正的行為，事件最多擾攘一會，票站主任亦只是記錄事件，實際可做的事相當有限。

促政府呼籲市民投票

郭偉強又提到，眼見近日社會氣氛仍然緊張，他個人評估因暴力事件導致選舉押後的機會仍是頗大，建議政府除制止暴力外，要採取更多措施增加市民信心。其中較易入手的方法，包括加強宣傳呼籲市民主動參與投票，增強市民信心：「好似電視廣告咁樣，就咁叫市民踴躍參與投票係唔夠。政府需要主動話俾大眾知，今次選舉出現咗混亂情況，但政府已經做咗好多功夫，確保選舉公平公正，等市民安心。」