【禁蒙面法】譚惠珠指政府應上訴　譚耀宗：倘釋法不代表輸打贏要

高等法院昨日（18日）裁定《禁止蒙面規例》違憲，全國人大常委會法制工作委員會（法工委）及國務院港澳辦今日（19日）發聲明，其中法工委強調香港特區法律是否符合香港《基本法》，只能由全國人大常委會作出判斷和決定，任何其他機關都無權作出判斷和決定。 基本法委員會副主任譚惠珠認為，政府應就案件上訴至終審法院，至於人大常委會是否需要釋法，譚惠珠指需視乎案件如何繼續處理，認為當案件到終審法院，人大常委才會考慮釋法。 前基本法起草委員會委員、資深大律師李柱銘表示，根據1999年的吳嘉玲案，特區擁有審核權，全國人大無法審判香港的案件，只能釋法，法工委的聲明概念錯誤，對香港司法有很嚴重的衝擊。李柱銘指法工委有權就判詞表達意見，但無法干預裁決，本港法院有終審權。

譚耀宗（資料圖片／盧翊銘攝）

譚惠珠指出，人大常委會在回歸前，已將《緊急情況規例條例》全採用為香港法律，認為法庭忽略這個事實。至於人大常委會是否需要釋法，譚惠珠指需視乎案件如何繼續處理，認為當案件到終審法院，人大常委才會考慮釋法，又認為香港有健全上訴系統。

全國人大常委譚耀宗對法庭裁決感驚訝，認為特區政府應考慮向終審法院提出上訴，釐清有關問題。至於人大常委會會否釋法，譚耀宗指釋法是人大常委會之權力，認為要小心謹慎運動權力，認為最好由終審法院作出矯正。

不過譚耀宗說，若終院無法矯正有關問題，才由人大常委會釋法，情況並不理想，強調人大常委會釋法並非輸打贏要，指人大常委會過去曾五次釋法，每次均小心處理。