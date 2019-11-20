【人權法案】建制派：美通過法案必損自身利益　助長激進示威者

美國參議院一致通過《香港人權與民主法案》，引起外交部、特區政府、中聯辦等接連批評，建制派立法會議員亦發聲明，批評美方粗暴干預香港內部事務，並為其代理人在香港爭取政治籌碼，對此深表遺憾及強烈反對。 全國政協委員陳清霞表示，一旦法案實施，只會助長香港激進分子，若香港持續亂下去，美國人在港的利益也難逃嚴重損害。

建制派指，美國通過《人權法案》必損自身利益。(資料圖片)

建制派：通過將損害美國在港利益

建制派聲明指，美國參議院在審議《香港人權與民主法案》時，並無全面了解香港社會各界人士的意見，脫離香港的實際情況，做法偏頗，只會加深美國國會對香港的誤解，亦造成各方皆輸的局面。

建制派指，香港一直與美國有緊密經濟合作，美國在香港不但取得龐大貿易順差，美國商界更可利用香港優良的營商環境，進入內地市場。除經濟合作，港美在刑事及民事司法互助、反恐等方面，都有良好合作關係，因此美國國會通過《人權法案》，既威脅香港營商環境及過往多方面的良好關係，亦損害中美關係，美國利益最終亦必然受損。

聲明促請美國當局慎重考慮有關法案對兩地關係及彼此利益所帶來的負面影響，運用適當權力，否決法案。

全國政協委員陳清霞表示，目前香港局勢嚴峻，參議院通過《人權法案》是粗暴干涉中國內政，「對暴亂中的香港無疑是火上澆油，令人憤慨和不齒。」她批評，美國一些政客無視香港發生近乎恐怖主義的暴力犯罪事實，打著「人權」、「民主」的偽善旗號，「行搞亂香港、牽制和阻礙中國發展之事」。



陳清霞指，法案中提出將對香港進行出口管制、經濟制裁等措施，顯露美國政府從一開始就在利用香港問題，企圖阻擾和遏制中國發展。她又指，美國在港有眾多企業和機構，有巨大經濟利益，一旦法案實施，只會助長香港激進分子，若香港持續亂下去，美國人在港的利益也難逃嚴重損害。