【人權法案】邱騰華：法案沒必要 　憂發錯誤信息令暴力衝突惡化

美國參議院當地周二（19日）一致通過表決《香港人權與民主法案》，引起北京及港府接連出批評。商務及經濟發展局局長邱騰華今日（20日），《人權法案》既沒有必要，亦損害港美之間的雙邊關係及共同利益，他擔心會否發出錯誤訊息，令香港目前的暴力衝突和社會紛爭惡化，無助政府以和平方式處理現時局勢。 立法會法律界議員郭榮鏗指，現時最大焦點是美國總統特朗普會否簽署法案，強調法案依然需要獲當地商界及國際社會的支持，呼籲大家不要讓人以偏概全抹黑整場運動。

邱騰華指出，香港與美國一直有密切的雙邊關係及經貿合作，自香港回歸以來，美國都有對港政策尊重香港一國兩制和高度自治。他強調任何外國議會及政府嘗試阻撓香港執行「一國兩制」，都會是徒勞無功。邱騰華又稱，政府會繼續進行解說工作，並且審視和留意美方的事態發展。

郭榮鏗指，法案現時最大焦點是美國總統特朗普會否簽署法案，強調法案依然需要獲當地商界及國際社會的支持，呼籲大家不要讓人以偏概全抹黑整場運動。（羅家晴攝）

郭榮鏗表示，由於眾議院通過的版本與參議院有出入，現時需要將參眾兩議院版本磨合，他認為需時不會太長。郭榮鏗稱，現時焦點是總統特朗普會否簽署法案，故他稍後應會赴華盛頓了解法案的最新情況。

對於港府就美國參議院通過法案表示極度遺憾，外交部等多個機構亦指法案雙重標準，違反公理，告誡美方停止插手香港事務。郭榮鏗認為有關回應屬預料之內，他強調香港的獨立關稅區地位已經響起警號，但香港只以鴕鳥方式應對，一直自說自話，不理國際社會意見，只顧討好中央而不理會民意。