【區議會選舉】李彭廣料投票率逾六成無懸念　 蔡子強：如同海嘯

今日（24日）是區議會選舉投票日，是修例風波以來首場選舉。早上投票率創紀錄新高，投票開始僅四小時投票人數已突破100萬。嶺南大學公共管治研究部主任李彭廣估計，今次區選的總投票率毫無懸念超過六成；中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強相信，市民投票是希望透過手上一票回應當下時局。

+ 3 + 2

蔡子強指今早投票率非常高，形容如同「海嘯」，他相信市民投票的原因是希望透過手上一票回應時局，而支持或反對政府的人同樣多。不過蔡子強指，要視乎下午的投票情況，能否維持高的投票率。他認為若投票文化改變，或可刷新區選的總投票率。

嶺南大學公共管治研究部主任李彭廣估計，今次區選的總投票率「超過六成毫無懸念」，至於能否逼近七成，他指要視乎下午及晚上能否維持投票勢頭，因為今次選舉前，多方陣營都動員選民早上投票，令以往在晚上及中午投票的選民提早出現。

李彭廣：須關注下午會否出現搗亂

事前政府高度關注選舉日治安問題，加派警員巡邏，截至下午兩時為止，全港投票站大致平靜無衝突發生。李彭廣表示，難言下午或晚上會否有滋事分子，但下午若然有任何陣營人士主動挑起治安問題，或妨礙投票站運作，即代表是該陣營代表的候選人選情不利，才會有較大動機出來搗亂。