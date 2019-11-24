劉兆佳向日媒透露：北京擬在港設情報機關　針對反政府分子

一場逃犯修例風波，左右香港政局走向。全國港澳研究會副會長劉兆佳日前接受日本《產經新聞》訪問表示，原《基本法》23條是應由香港政府自行立法，但目前中央認為香港已無能為力。因此他認為中央政府會在未來推進工作，把與國家安全的中國法律直接套在香港上適用，或特別為香港創設特殊法律等，防止類似示威抗議活動再發生。 同時，劉兆佳認為中國政府會仿傚英國政府時期，在香港政府創設情報機關，「收集反政府分子的情報」，進行取締工作。

中共十九屆四中全會對在香港實施的「一國兩制」作梳理。（新華社）

劉兆佳在訪問中表示，中央為防止類似的大型示威衝突浪潮日後重演，有可能把與國家安全有關的中國法律直接套用香港上，又或特別為香港創設特殊法律；法律一旦生效，類似一連串的示威活動將被視為違法，能有效取締。同時，劉兆佳認為中央會仿傚港英殖民地時期，在港府架構內設立情報機關，收集反政府分子的情報，進行取締工作。

早前結束的中共中央十九屆四中全會，提出要在香港堅持和鞏固中央全面管治權，提升全國人大常委會在香港法律和司法體系發展中的領導作用，又首度提出「建立健全特區維護國家安全的法律制度和執行機制」。

劉兆佳所指的港英殖民地政府情報機關，應是指「政治部」（Special Branch）。政治部隸屬於警隊刑事部，於1934年成立，主責為反間䜓及收集情報等多類特殊任務。隨著香港回歸臨近，政治部於1995年解散。