【區議會選舉】鄺俊宇高票連任保超區入場券　岑敖暉、張秀賢大勝

區議會選舉昨天（24日）舉行，民主派在區選大獲全勝。在「北朗」選區角逐連任的民主黨立法會議員鄺俊宇成功連任，以4,339票大勝對手民建聯譚煒霖，力保「超區」入場券。 鄺俊宇表示，北朗區在下午的投票率偏低，市民得悉後到選區聲援，令投票率回升，使他感到很神奇。他指出今屆區選有很多新人、素人當選，強調地區工作非常重要，呼籲新當選的同路人需堅持做地區工作。他又形容，選舉是支線任務，反修例運動才是主線運動，結果反映市民支持「五大訴求，缺一不可」，他又說連選的人只可開心一陣子，但開心過後必需支援學生。

兩名「佔中」學生領袖在區選中贏出，出戰元朗「元龍」選區的中大學生會前會長張秀賢以3,177票，擊敗經民聯元朗區議會副主席王威信，王威信僅取得2,281票落敗。

勝出元龍選區的張秀賢指，當選後並無休息時間，需把握時間爭取五大訴求他指在當選後，會繼續跟進元朗721事件，要求警務處交待調查及起訴進度。他又稱，希望今次結果對政府及親北京派都起了一個當頭棒喝的作用，希望政府及建制派可以反省最近幾個月的作為。

張秀賢又形容，自己是被時代選中的孩子，「今次抗爭的勝利全頼手足付出」，他表示當選後會用盡區議員的職權，做選民希望想做的事，與香港人齊上齊落。

學聯前副秘書長岑敖暉在荃灣海濱戰區挑戰現任區議員鄒秉恬，岑以5,113票擊敗取得1974票的鄒和1940票的莫遠君。