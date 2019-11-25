【11.18 • 理大】油麻地碧街釀「人疊人」 義務急救員批警阻救援

上周一（18日）有市民於油尖旺一帶聲援理大的示威者，網傳指油麻地碧街曾發生「人疊人」事件，警方早前表示未曾發生人踩人事件。 六名義務急救員今（25日）與立法會議員毛孟靜見記者，指碧街曾現「人疊人」。他們批評警方當時向他們說「唔需要你哋救（被困者）」，又拖走義務急救員及向他們揮棍，阻止他們及兩名消防員救援連番求救的示威者。 有義務急救員形容「人疊人」事件猶如「人間煉獄」，疊起來的高度有一名成年男子般高。

疊起來足有一個成人高度

義務急救員A指，上周一晚示威者與警方於油麻地彌敦道與窩打老道交界對峙，警方上前拘捕示威者時喝令她要離開，她與另一外籍義務急救員離開時突聞有人求救，隨聲趕至便看到現場有50至60人被疊在一起，人疊人疊了5至6層，足有一個成年人的高度。

當時已有兩名消防員嘗試把底層的人拉出來，有人高呼「唔想死」，又有人指感到雙腿被壓，彷彿將被折斷，她及外籍義務急救員亦在一名消防員旁，嘗試協助消防員拉出一人，但都無法把那人拉出。

不久警方迅即趕至，喝令在場的義務急救員及消防員離開，並推開至10米外，又使用胡椒噴霧，及揮動警棍驅趕眾人。

急救員：情況有如「人間煉獄」

義務急救員A續指，碧街當時有大量人群加上附近有火、煙及催淚彈，空氣不流通，有被疊者面部發紫，她形容該傷者凝視着她卻未能發聲，情況猶如「人間煉獄」。對於警方指從未發生「人疊人」事件，她強調「一定有發生」，事件是她親眼目睹。警員隨後更喝令被救的傷者需立即跪下，否則警員將再揮棍。

同場的美籍義務急救員稱，被困者均不能防衛，及絕對無助，不理解警員為何阻止義務急救員救援。

批警看重拘捕 而非救援

另一名義務急救員B說，自她6月參加急救工作以來，碧街事件最為恐怖，稱當時只見到很多人頭，未見有人站着，情況有如屍體般。她曾嘗試把被困者拉出但不成功，隨後已有速龍成員朝她背部揮棍，阻止她施救，她又聽到有速龍稱「唔需要你哋救（被困者）」。

被拉走後，義務急救員B指，相隔約5至6分鐘後警方才進行救援，質疑做法不人道，強調人道工作比拘捕行動更重要。