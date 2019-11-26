【區議會選舉2019】工黨批林鄭扭曲民意　指民意清晰冀「止警暴」

區議會選舉結果塵埃落定，今次投票率及投票人數均破紀錄，民主派成功取得385個議席，其中工黨派出7人參選區議會，全數報捷。 工黨今（26日）早舉行記者會總結選情，主席郭永健表示，工黨參選人平均得票達6成多，他感謝市民支持及在反修例運動中付出甚至犧牲的人，認為選舉結果反映政府要回應五大訴求。 對於特首林鄭月娥今早指選舉結果反映市民希望暴力停止的說法，郭永健批評是扭曲民意，指逾六成選民支持民主派，以及成立獨立調查委員會及停止警暴，而非想抗爭停止。

工黨主席郭永健（中）指，選舉結果反映要求回應五大訴求的民意。（梁鵬威攝）

擬區會動議調查警方

郭永健表示，區選七成投票率反映沉默大多數亦以選票表達民意，質疑為何林鄭依然拒絕回應餘下四大訴求。

多名當選的工黨區議員均表示，會在區議會會議內追究警方暴力。荃威選區候任區議員趙恩來表示，計劃在荃灣區議會首次會議中，動議支持五大訴求及調查警暴。下耀東候任區議員何偉倫亦指，會在議會中跟進及警暴問題，以及動議清洗受催淚彈波及的地方。

成功連任的西灣河區議員麥德正表示，早前有青年被交通警開槍打中的地方正屬於他的選區，他指此事導致其後抗爭升級，責任在於政府放手警方濫權，令社區不安寧。他又批評警方「報復式施放催淚彈」，影響鄰近食肆及安老院，令小朋友出現敏感徵狀。他稱會在來屆議會跟進及追究警方在社區的執法行動，認為選舉結果反映居民對警方不滿。