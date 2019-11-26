【區議會選舉】選民「幸災樂禍」　 何君堯：社區服務的一部份

今屆區議會選舉塵埃落定，在屯門樂翠選區競逐連任的立法會議議員何君堯獲2278票，不敵取得3474票的民主黨對手盧俊宇；何君堯昨周一（25日）晚透過社交網進直播，除了「感謝」有選民「落井下石」開香檳「慶祝」他落敗，還暗示這場「滑鐵盧之役」源於有外國勢力操控選舉。

何君堯透過facebook進行直播，提到特意前去其辦事處「幸災樂禍」和「落井下石」的選民，何君堯形容他們「驚我輸得不夠㷫」，強調「只要他們不去擲磚頭、擲汽油彈，我認為那只是a part of community service（社區服務的一部分）。」何君堯表示，選舉有贏有輸，他從來沒有小看對手，並以平常心面對選擇結果。

何君堯表示，雖然今屆區選自己的得票，較去屆的多出約600票，而且向來「敢言、敢批評」的他，並沒有因為自身作風而失去原本的支持者，可是由於失去年輕選民的支持，即使對手盧俊宇的知名度不足，地區工作也不能與自己同日而語，故最終仍是以一千多票之差落敗。

聲稱出現很多「異乎尋常」選票

有指建制派因為畏懼公開批評黑衣人搞破壞而被選民唾棄致慘敗，何君堯不認同此說法。他表示，選民透過選票表達對逃犯條例的不滿，但他不同意持續5個多月的社運沒有「大台」的講法， 且聲稱今屆選舉出現很多「異乎尋常」的選票，除了各區大排長龍，還有選民被誤導排錯隊，甚至有人不需要拿出身份證排完一次又一次，這突顯「監票制度寬鬆」，可惜舉證困難，因為背有「超級國際機器」操控選舉。

何君堯重申，自己與7.21元朗襲擊無關，但過去卻遭到40多宗對其人身、專業和家居等攻擊，他形容這些排山倒海的襲擊是「軍事行動」。他說，一個細小區選，卻吸引全世界眼球，連一位英國人都落區跟他說有份褫奪其博士學位，可見這場選舉已演變成「權力爭奪戰」，有「外國勢力」追棒。