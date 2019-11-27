廠商會：女性管理層家庭擔子　較25年前更重

香港中華廠商聯合會（廠商會）屬下婦女委員會（婦委，早前委託香港恒生大學（恒大）進行「2019工商界婦女在社會及家庭中角色」的研究，了解香港女性管理層的工作和生活狀況。 結果顯示，在職女性在家庭崗位的擔子似乎比以前更加重，另外，年輕及單身的女性管理層所承受的精神壓力亦值得社會關注。

廠商會表示，集中調查女性管理層的研究卻甚少，對上一次可能已是1995年由本港幾大商會包括廠商會聯合進行的調查，25年後，廠商會再次發表同類研究。今次研究在2019年8月10日至10月10日以問卷的形式進行，調查對象為香港工商界的女性僱主和管理階層，合共收到481個回應，當中221個為有效樣本。

在今次調查中，擁有大學或以上學位的受訪者比例（87.0%）較1995年為高（50.2%）。另外，56.3%受訪者擁有一個或以上與工作相關的專業資格，50歲以上平均有超過兩個專業資格。

廠商會調查顯示，有46.9% 的女性管理層受訪者表示工作會造成精神困擾。（資料圖片）

夫妻帳目相當分明 較不介意收入高過男性

收入方面，有28.1%受訪人表示與伴侶之間彼此的年收入接近，23.7%更表示對方收入比自己少，比例較1995年的13.2%高出超過10個百分點，另外，36%則表示伴侶收入比自己高。而在共同開支方面，夫妻帳目相當分明，當中「家庭日常開支」、「子女開支」、和「供樓」三方面的支出大概都是雙方平均分擔。

子女管教分工不平衡 女性較多工作

而在管教子女方面，所有範疇都極少由丈夫單獨處理；除了「為子女選擇學校」（49.1%）、「照顧生病子女」（44%）、和「處理子女情緒問題」（59.5%）會較多由夫妻一起處理外，「子女見家長」（41.4%）、「指導子女功課」（38.8%）、「安排子女課外活動」（53.4%），都傾向由妻子處理，反映丈夫與妻子在管教子女方面的分工嚴重不平衡。

廠商會調查顯示，有44.6%受訪女性管理層表示，工作對身體健康造成負面影響。（資料圖片）

近半受訪者指工作造成精神困擾

有32.6%受訪者表示私人時間不足夠，而在壓力問題上，有46.9% 的受訪者表示工作會造成精神困擾，另有44.6%表示對身體健康造成負面影響。35歲或以下受訪者因為壓力受到精神困擾的情況，比較年長的受訪者是更為顯著。另外，未婚的受訪者在精神及身體狀況方面也比已婚受訪者惡劣，情況值得關注。

傾向同意生育令女性難在事業更上一層樓

在社會價值觀方面，受訪者傾向同意「生兒育女令女性難以在事業更上一層樓」和「香港政府對女性勞工權益的重視並不足夠」。另外，年輕的在職女性會較年長的受訪者更覺得自己在職場上處於劣勢，反映對閱歷較少、事業仍處於起步階段的女性來說，性別於事業發展中所帶來的不平等仍然明顯。

職場歧視不嚴重 家庭重擔源於兩方面

整體而言，受訪者不感覺香港職場有嚴重的性別歧視。然而，相較25年前，在職女性在家庭崗位的擔子似乎比以前更加重。這個「擔子」，至少涉及兩方面：第一、丈夫的家庭分擔微不足道，大部分與管教子女相關的事項，仍然很依賴妻子去操心。第二、除了男女分工不等之外，對子女的期望也直接加重了在職女性的額外負擔。