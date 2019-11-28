【區議會選舉】環球時報專訪　劉兆佳指反對派要奪取管治權不易

剛過去的區議會選舉投票率超過七成，非建制派取得85%民選議席。 全國港澳研究會副會長劉兆佳接受內地《環球時報》專訪時表示：「反對派想真正通過區議會來奪取特區管治權，也不是那麼容易。」

指建制派今次「體現出對國家的忠貞」

劉兆佳表示，建制派在今次選舉沒有甚麼訴求，「這次很團結地集體奮戰，體現出對國家的忠貞」。而非建制派候選人構成比較複雜，部份人自身無甚麼組織，也不接受主流非建制派的領導，「只是一種基於有共同『敵人』的機會主義的結合」。

劉兆佳認為，今次區議會選舉，建制派「體現出對國家的忠貞」。（資料圖片）

區議會僅諮詢平台 阻不了政府強推政策

他分析，反對派想真正通過區議會來奪取特區管治權，也不是那麼容易。他表示，區議會是諮詢性質的平台，沒有決定權，也沒有管治權。

一般來說，政府地方政策如遇上區議會反對，政府要重新考慮是否繼續推進，但決定權還是落在政府手中，只要政府堅持不滿足他們的訴求，他們就不具備那樣的能量。

國民教育「是一種國情教育」

至於有輿論認為香港要推行國民教育，劉兆佳認為香港主要是歷史教育，希望港人多了解中國歷史，從而增加對國家民族的認同和自豪感。另外，也希望港人多了解國家發展取得的成就，了解國家發展可以為香港帶來甚麼樣的機遇。從本質來說，國民育其實是一種國情教育。

劉兆佳建議從實用主義甚至功利主義出發，讓香港年輕人明白他們的發展機會愈來愈多來自內地和亞洲國家。（資料圖片）

建制讓年輕人明自內地有發展機會

劉兆佳強調，中央從沒有想要強迫港人愛共產黨，這不是國民教育等議題的重點，中央只是要求香港不得採取行動和中央對抗，侵犯國家利益。他認為將來要把政策闡述清楚，另外亦要從實用主義甚至功利主義出發，讓香港年輕人明白，他們要的發展機會可能愈來愈多來自內地和亞洲國家。