【人權法案】梁振英：美國會議員不了解香港情況　否則不會通過

美國總統特朗普今天正式簽署《香港人權與民主法案》，美方可制裁損害香港人權的香港官員。全國政協副主席、前特首梁振英今天（28日）出席外國記者會（FCC）午餐會表示，若美國國會議員充分了解香港的情況，他們不會投票通過《人權法案》，指他們沒有香港利益的意識。 對於建制派在區議會選舉大敗，梁振英指今次選舉高度政治化，建制派得票比以前多，希望民主派不要不自量力。

梁振英離開時被問到會否擔心被美國制裁，他未有回應便離開。（吳倬安攝）

梁振英今天下午抵達外國記者會，有「白宮發言人」之稱的前新聞統籌專員馮煒光亦在場。去年FCC邀請時任香港民族黨召集人陳浩天出席午餐會，引發軒然大波，梁振英連日在fb炮轟，並列出FCC租約部份條款，如場地不可作違法或不道德活動，以及若政府對場地的使用不滿意，可預先給予三個月的通知期收回並毋須作賠償。他今天抵達時被記者被問到會否支持收回FCC會址，未有回應。

有「白宮發言人」之稱的前新聞統籌專員馮煒光在場臨候梁振英，他戴上蘋果公司出品的AirPod和iWatch，梁振英抵達現場後，由他陪同下進入外國記者會。（吳倬安攝）

在午餐會答問環節，梁振英被問及《香港人權與民主法案》正式通過，他指美國國會議員未有充分了解香港的情況，否則他們不會投票通過，又指無論是美國人或是香港人推動有關法案，都不認為他們有香港利益的意識。

梁特別提到，美國眾議院議長佩洛西指中方應給予香港「全面自治」，但中央承諾的是「高度自治」，質疑連佩洛西也有未有充分了解香港的情況。

區選高度政治化 籲泛民勿不自量力

至於建制派在區選大敗，梁振英分析指，民主派在選舉總得票為57%，在單議席單票制才大勝，民主派不應誇大選舉成績。他指今次區選被高度政治化，選民按政治立場投票，而非根據候選人的地區工作而決定，希望民主派不要不自量力。

梁振英離開時被問到會否擔心被美國制裁，他未有回應便離開。