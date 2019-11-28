【人權法案】香港美國商會：表達美國利益　惟憂副作用

美國總統特朗普簽署《香港人權與民主法案》，中港政府及建制派均表示會傷害中美、港美關係，最終會影響美國自身利益。 香港美國商會表示，這是美國重新表達在港的根本利益，但同時關注法案帶來的副作用。

擔心出現意外效果 如限制出入口及制裁

香港美國商會9月底曾發出聲明，表示支持港美兩地維持正面而有建設性的關係，亦鼓勵美國議員在推動法案時考慮這一點。

《香港人權與民主法案》簽署後，商會今日表示，法案重新表達了美國在香港根本利益，同時商會早前已表達關注的聲音。商會表示，擔心法案對美國企業的影響，特別是可能會出現一些意想不到的效果，包括限制出入口甚至制裁。

香港美國商會擔心法案會帶來意想不到的副作用，例如出入口限制。（資料圖片）

商會希望，實施該法案不會完全破壞港美目前在出入口方面的合作，亦希望美國制裁不會限制香港執行刑事法律。

商會表示，任何法案若無視香港的獨特情況與地位，以及影響香港言論自由、資訊自由、市場自由、個人自由、法治和司法獨立，將會削弱對「一國兩制」之下香港高度自治的看法，亦會損害香港作為國際金融中心的角色。商會相信香港在「一國兩制」之下擁有特殊地位，在世界上獨一無二，因此不會倒下。