【人權法案】人民日報：港繁榮穩定靠奮鬥打拼　「不是誰恩賜的」

內地《人民日報》發表評論員文章，批評美國不顧中方多次強烈反對，將《香港人權與民主法案》簽署成為法律，是嚴重干預香港事務及中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，是赤裸裸霸權行徑，中方堅決反對。

文章題為〈任何威脅都嚇不倒中國人民——干涉內政不會得逞〉，指美國將「香港人權與民主法案」簽署成法，是赤裸裸地為反中亂港分子撐腰打氣，為暴徒搖旗吶喊，「美方這一系列惡劣行徑，不僅是和700多萬香港市民作對，和14億中國人民作對，也是和世界公義、國際基本準則作對。」

文章稱美方的所作所為，再次暴露了其毫無底線的雙重標準和虛偽醜陋的霸權邏輯，把暴徒喪失底線、泯滅人性的行徑美化為追求「人權」與「民主」，為暴力行為火上澆油，其根本目的是破壞香港繁榮穩定，破壞「一國兩制」偉大實踐，破壞中華民族實現偉大復興的歷史進程，其用心險惡歹毒，昭然若揭。

美國白宮周三（27日）宣布，總統特朗普（Donald Trump）已正式簽署《香港人權與民主法案》。（GettyImages）

文章強調，香港的繁榮穩定及中國的發展成就「是靠自己奮鬥打拼得來的，不是誰恩賜的。任何人不要低估我們維護香港繁榮穩定的堅強決心，不要低估我們維護『一國兩制』的堅定意志，不要低估我們維護國家主權、安全、發展利益的能力和手段。」

文章最後稱，美方干涉中國內政的圖謀注定失敗，香港事務純屬中國內政，任何外來威脅、施壓都嚇不倒、壓不垮包括香港同胞在內的14億中國人民，籲美方不要打錯算盤，不要指望中國會吞下損害自己核心利益的苦果，否則中方必將予以堅決反制，一切後果必須由美方承擔。