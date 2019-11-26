《人民日報》：中國有能力消除經濟下行壓力

中國經濟具有較強的韌性，《人民日報》指出只要進一步釋放改革紅利，中國經濟就能夠緩解，甚至消除下行風險。

《人民日報》發文指出，內需是中國經濟的最大穩定器與主要驅動力。中國經濟規模優勢有助於加快發展動能轉換進程。廣闊世界市場空間是中國經濟穩定發展的有力支撐。

文章強調，中國經濟具有保持長期穩定中高速增長的堅實基礎。只要進一步釋放改革紅利、發揮社會主義制度優勢，不斷改進和優化各類經濟政策組合，中國完全有能力緩解乃至消除目前面臨的經濟下行壓力，使實際經濟增速向潛在經濟增長率回歸。

轉型中的中國經濟增仍有巨大的上升潛力。（新華社）

此外，早前中國人民銀行發佈了《中國金融穩定報告（2019）》認為，展望未來全球經濟金融動盪源和風險點仍在增多，中國國內經濟下行壓力有所加大，潛在風險隱患短時間內難以消除，但中國經濟的韌性仍然較強，居民儲蓄率高，微觀基礎充滿活力，重要金融機構運行穩健，宏觀政策工具充足，監管體制機制健全，防範化解風險經驗豐富。

事實上，外界對中國經濟的前景也充滿期待。

根據世界銀行最新發布的年度《營商環境報告》，中國營商環境全球排名在2018年大幅提升32位的基礎上，2019年再次提升15位至全球第31位，連續兩年成為全球營商環境改善幅度最大的10個經濟體之一。