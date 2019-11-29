民主派質疑政府抽起醫療撥款報復大學生　劉怡翔稱非針對大學

財經事務及庫務局早前去信立法會財務委員會，指得悉有議員對兩項分別涉及中大及港大醫療教學設施撥款申請表達關注，所以提出撤回兩項議程，另外當局早前亦已經撤回涉及理大擴建工程項目撥款。 財委會今早（29日）開會，會上多名議員繼質詢當局抽起三個涉及增建大學設施撥款申請的原因。民主黨許智峯斥責，政府撤回撥款的決定是向大學和港人宣戰，質疑是想報復大學和大學生。他又稱很多人關注警員加薪的問題，反問政府為何不抽起相關項目。

民主黨許智峯表示，很多人關注警員加薪的問題，反問政府為何不抽起相關項目。（梁鵬威攝）

鄭松泰指項目均是長遠發展規劃

熱血公民鄭松泰則表示，相關的數個大學工程涉及香港醫療人才培訓，屬長遠發展規劃，批評政府多次指公立醫護人手不足，但政府卻在此時中斷香港醫療發展。人民力量陳志全亦質疑，「到底是哪個議員那個厲害，表達關注後便馬上抽起」，或是政府得悉有議員暗示會否決才抽起議程。

工聯會何啟明亦感疑惑

曾任中大校董的工聯會何啟明稱，對政府抽起相關撥款感到疑惑。他表示支持大學發展，但關注中大計劃興建的新大樓選址在東鐵線旁邊，關注該大樓會否為周邊鐵路線和高速公路帶來危險，亦表示不希望該大樓日後被利用以用作要脅市民，要求當局解釋。

劉怡翔：收到議員關注所以抽起

財經事務及庫務局局長劉怡翔回應質詢時表示，指抽起申請的決定是食物及衞生局收到不同議員的關注，當局需要更多時間游說和解釋，局方只是暫時撤回而非抽起項目，日後會重新加入議程，強調並非針對個別大學或大學學界。