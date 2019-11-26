政府突抽起中大港大擴建工程申請　因有議員「表示關注」

政府繼早前撤回涉及理工大學擴建工程項目撥款申請後，今日（26日）再去信立法會財務委員會，表示由於有議員「表示關注」，將撤回兩項涉及中大和港大的兩項醫療教學設施項目撥款建議，涉款約2.5億元。 有立法會議員質疑，這些建設項目本身較早前已獲各自的政策委員會及工務小組通過，現時卻突然被抽起，認為這和近日多間大學成為示威活動現場有關，批評有關做法不顧社會福祉。

多間大學近日成為反修例示威現場，有民主派議員質疑，政府抽起多間大學撥款申請與示威有關。（資料圖片/李澤彤攝）

項目早前獲工務小組通過 最後關頭被抽起

涉事的項目分別是中大在大埔興建一座教學科研綜合大樓，涉款5,970萬元；另一項是港大設施提升及醫學院校區發展的項目，涉及約1.943億元。兩個項目原先已於今年5月獲工務小組通過。

財庫局去信立法會財務委員會，提到有議員對該兩個教學設施工程項目表示關注，為讓食物及衞生局有更多時間向議員進行解說，決定暫時撤回相關撥款建議，當局會爭取盡快在本立法年度內將有關建議再次提交財委會考慮。

政府早前已經分別向財務委員會撤回理大醫療教學大樓興建計劃撥款申請，以及在工務小組撤回理大圖書館擴建及翻新工程計劃。有民主派議員質疑，此舉和近日多間大學成為反修例示威的現場有關。

立法會教育界議員葉建源回覆《香港01》記者查詢時提到，政府近日已多次因應部分議員的要求，撤回和大學相關的撥款申請，這些項目本身都已在各自的政策委員會及工務小組討論並獲通過，當時無甚爭議，內容本身亦是民生相關，現時卻突然有議員「表示關注」，相信和近日的示威活動有關。

葉建源又提到，就他所知「表示關注」的議員都屬建制派，他暫時未掌握具體涉及哪些及多少名議員，但認為要導致政府抽起議程，人數相信相當多，足以令撥款議案無法通過才行。葉建源指，上述工程項目涉及政府對高等教育的投資，批評相關的施壓行為是置民生福祉於不顧，屬不能接受。

《香港01》記者以電郵向財庫局查詢，現正等候回覆。