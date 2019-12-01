禁電子煙草案有暗湧　邵家輝倡抽起加熱煙：否則用一切手段阻立法

反修例風波重挫特區政府管治，具爭議性政策隨時觸礁。政府上年提出禁售電子煙、加熱煙及草本煙等另類煙草產品，引起業界及「煙民」強烈反彈，據悉食物及衛生局近日曾與議員會面，但仍維持「全禁」立場，重申這些新型吸煙產品均危害健康和製造二手煙。 自由黨批發及零售界議員邵家輝批評，政府將電子煙、加熱煙綑綁是「博懵」，他認為加熱煙的傷害較少，政府不應剝削市民選擇，若政府不抽起加熱煙，將用一切手段阻止立法，至本屆立法會明年七月結束，草案就會「壽終正寢」。

美國伊利諾州一名患者吸電子煙後肺部出現嚴重疾病，最後不治。（視覺中國）

政府企硬「全禁」

《2019年吸煙(公眾衞生)(修訂)條例草案》今年2月已在立法會首讀及二讀，相關法案委員會明日（2日）舉行第七次會議，繼續討論禁止進口、製造或售賣電子煙、加熱煙及另類吸煙產品。委員會在暑假前已通過由人民力量陳志全提出的動議，要求政府暫緩修例工作，多名建制政黨在自由黨邵家輝遊說下，立場亦有所動搖，包括手握13票的民建聯。

不過，經過一個不一樣的暑假後，政府立場未有改變，近日食衛局約見議員時表明不會分開處理電子煙和加熱煙，重申所有新型吸煙產品均危害健康和製造二手煙，必須實施全面禁令，防止所有新興另類吸煙產品進入和植根本地市場。

自由黨批發及零售界議員邵家輝批評，政府將電子煙、加熱煙綑綁是「博懵」。（資料圖片）

邵家輝：加熱煙傷害比電子煙少

業界一直爭論加熱煙比傳統香煙、電子煙傷害較少，較可接受，但政府引述世衞今年7月發表的全球煙草流行報告，當中提到加熱煙含有煙草，並會釋出與在香煙煙霧中所發現毒性相近的有毒物質。邵家輝表示，加熱煙無疑對人體有害，但傷害一定比電子煙少，因電子煙成分複雜有潛在危害，而且售價平，但加熱煙不經點火燃燒、無煙味，「如果加熱煙都要禁，為何不一併禁傳統香煙？.....糖、鹽都有害，政府又不禁？」

邵家輝表示，如果政府不抽起加熱煙分開處理，將用一切手段阻立法，明年7月立法會休會前，亦未必能通過。加熱煙關注組明早到立法會請願，立法會跨黨派議員會出席，包括經民聯吳永嘉、民主派區諾軒、陳志全等，邵家輝指，部分建制政黨亦對政府草案有保留，希望政府三思而行。