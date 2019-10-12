【政策論壇】深究加熱煙、電子煙禍害　防年輕人吸入第一口尼古丁

究竟電子煙和傳統香煙有甚麼分別呢？對比香煙，含有尼古丁的電子煙氣霧會否對肺部造成較少傷害呢？電子煙、加熱煙會成為大眾的吸煙門檻嗎？ 電子煙是近年世界各地的潮流玩意。然而，它的存在，到底是協助廣大煙民擺脫煙癮，抑或成為摧毀年輕人健康的另一把利刃？相信不少年輕人都對電子煙存有不同疑問。 撰文：啟勵扶青會行政總監蕭加欣、國際青年學融基金會前主席余承俊

美國CDC在8月23日指出，已知有22個州合計有193宗可能由電子煙引致的嚴重肺病的潛在個案。其中22宗在伊利諾伊州。個案宗數在2天內急升，8月21日，CDC錄得16個州有153宗個案。圖為法國波爾多2014年3月13日的電子香煙國際宣傳展。（VCG）

要解答這些問題，我們首先要清楚知道，電子煙是一種透過蒸發液體，讓使用者直接吸入含有尼古丁，以及各種口味氣霧的電子產品。電子煙的熱力足以令液體霧化，並不像傳統香煙般，需要點燃煙草才能釋放煙霧。換言之，電子煙並不存有傳統香煙的致癌物及焦油。可是，長期吸食這些液體對我們的健康而言，卻依舊是一個謎，因為現今科學家倘未對電子煙作出長遠研究。

鑑於以上各種不明因素，本港政府於本年初草擬法案，建議全面禁止進口、製造，以及售賣電子煙。而近日，美國出現逾450宗懷疑與吸食電子煙有關的呼吸系統病症，當中7人更確診死於電子煙肺病，情况儼如流行病般，有關事件亦觸發全球進一步關注吸食電子煙的禍害，美國政府更倡議全面禁售「有味電子煙」，預防年輕人上癮。

啟勵扶青會（啟勵）及國際青年學融基金會 （Support!）早於本年中，共同舉辦一個青年非正式會議Tidal Wave Series，並邀請一群香港青年以輕鬆、不批判的態度，探討他們與朋輩之間使用電子煙的情況及看法。有關綜合意見可供美、港，以及各國政府參考，以暸解時下年輕人對電子煙的看法。

美國CDC指出，已有近200人因吸食電子煙生病。圖為2019年6月28日，一位售貨員在北京國際消費電子示範抽煙。（VCG）

參加者普遍認為電子煙已成為他們的潮流文化。不少青年曾在長週末、公眾假期，或與朋友消遣時，三五成群使用電子煙。朋輩壓力，加上渴望融入社交圈子等重要因素，均會驅使青年接觸電子煙。另外，一些網絡紅人 (KOLs) 及YouTubers亦曾將電子煙塑造成一種正面產品；並大膽鼓勵年輕人使用，藉此提升個人魅力及增強人氣。

況且，現時全球社會仍未有足夠資料證實吸食電子煙具有潛在風險，故電子煙業界無懼推出形形色色針對年輕人的宣傳攻勢。一名學生在會議上指出，不少電子煙商視青年為銷售目標，屢屢推出吸引年輕一輩的新奇包裝，煙油口味亦趨多元化。

縱使電子煙廣受年輕人歡迎，但參與者大致認為電子煙行業仍處於試驗階段。對比傳統香煙，普羅大眾相信電子煙屬「兩者取其輕」的替代品——它不但有助傳統煙民遏抑煙癮，甚至能夠幫助戒煙。可是，不少參與者坦言，他們大多朋友都是透過吸食電子煙，第一次接觸尼古丁。

美國伊利諾州一名患者吸電子煙後肺部出現嚴重疾病，最後不治（視覺中國）

再者，各國衛生部向來只談及傳統煙草對人類健康的禍害，卻甚少提及電子煙、加熱煙等新興產品。一眾參加者對執政者於欠缺全面資訊下，強行倡議全面禁售電子煙的成效抱持懷疑態度，他們憂慮，新例非但未能杜絕青年接觸電子煙，更有機會將之推往黑市。

參加者總結：現今電子煙的潛在風險確實未明，故實在難以斷定禁售電子煙對捍衛年輕人健康之成效。有見及此，啟勵及Support! 謹此促請有關科研及學術機構進行深入研究，全面揭開電子煙的神秘面紗。但在未有更多實質理據之前，人們普遍誤以為吸食電子煙和傳統香煙的潛在健康風險相近，故我們應積極從多方面，預防年青人吸入第一口電子煙。

我們相信最有效遏止青年吸食電子煙的方法，乃用客觀、不偏不倚的態度道出事實。家長、學校和社區應竭力向青年傳遞現時僅有的電子煙資訊，以及有關產品帶來之影響，從而引領青年在面對電子煙誘惑時，自行作出明智抉擇。

一名青年參加者表示：「我們無可能花上80年時間，等待一個未知的研究結果。」因此，在獲得充分資訊前，協力預防年輕人使用電子煙似乎是最佳及唯一的選擇。

（文章內容代表作者觀點）

▼圖解禁電子煙條例▼