蔣麗芸指香港經濟差　質疑大學是否有必要擴建憂庫房「乾塘」

政府先後撤回三項涉及大學醫療教學設施的撥款，包括中文大學於大埔興建一座教學科研綜合大樓；港大設施提升及醫學院校區發展的項目；理大醫療教學大樓興建計劃。消息指，幾乎全體建制派突改不支持項目。 民建聯立法會議員蔣麗芸今接受港台節目《千禧年代》訪問時表示，自己從新聞得知政府撤回撥款，她曾致電局方了解情況，「話因為唔夠票，所以抽起咗，佢抽起咗我哋唔知。」她指對具體情況不清楚，局方沒有問過她支持與否。

中大期望社會各界支持「醫療教育設施提升工程」，以維持香港的世界級醫學教育水平。（資料圖片）

被問到是否支持理大擴建撥款，蔣麗芸指校長曾向議員介紹過醫療教學大樓興建計劃，「當時覺得如果真係有需要咪做囉。」她強調有兩點要考慮，一是現時香港經濟前景不明，擔心庫房「乾塘」，認為資源應用得其所。

蔣麗芸又指，如果大學設備不足她會支持撥款，「但香港咁細一個地方，點解會有咁多大學？點解需要咁多呢？」她認為現時香港有過多大學，過去政府發展教育產業化，吸引專業學院在港招生，惟現時目標學生已不多，又指本地大學退學率高，「內地生走晒，本地生好多走去台灣或其他地方。」質疑在經濟下行的情況下是否有必要擴建新大樓。