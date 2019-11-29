政府撤回大學醫療教學設施撥款　消息：幾乎全體建制派突改不支持

政府指因接到「議員關注」，先後撤回三項涉及大學醫療教學設施的撥款，包括中文大學於大埔興建一座教學科研綜合大樓；港大設施提升及醫學院校區發展的項目；理大醫療教學大樓興建計劃。 外界熱議到底是哪些議員的關注可以令政府撤回三個項目？民建聯的蔣麗芸今日（29日）回應《香港01》查詢時指，據她了解，政府當局曾聯絡過不同議員，有議員直言不會支持項目，令政府擔心沒有足夠票數通過。有非建制派消息人士透露，幾乎全體建制派突改不支持，若政府「硬推」審議，撥款一旦不獲通過，則要留待下個立法年度才能提交審議，臨時撤回反而尚有「一線生機」，可爭取本年度重提審議項目。 食物及衞生局回覆查詢時就首次指出，有議員「關注有關大學新教學設施的保安及整體設計問題」。

點會唔夠課室？大學咁大！遲啲讀大學嘅人會愈嚟愈少啦！......我唔係同大學有仇，只係唔鍾意部分大學生表現，對付大學做乜鬼？ 民建聯立法會議員蔣麗芸

蔣麗芸也坦言她本人對於三間大學醫療教學設施項目有所保留。（資料圖片／鄧倩螢攝）

蔣麗芸：有市民對大學生堵路怨氣極大

財經事務及庫務局局長劉怡翔今天回應質詢時表示，因食物及衞生局收到不同議員的關注，當局需要更多時間游說和解釋，局方只是暫時撤回而非抽起項目。

民建聯的蔣麗芸回應《香港01》查詢時指，據她了解，政府當局曾聯絡過不同議員，有議員沒有表態是否支持項目，也有議員直言不會支持項目，令政府擔心沒有足夠票數通過，為免被否決，唯有先把項目抽起。而部分議員不支持項目的原因，在於了解到有市民對於大學生堵路行動怨氣極大，認為政府不應在「風頭火勢」之際把項目提上立法會審議。

公營醫療系統長期爆煲，高峰時期需要不斷在走廊增加病床，而政府也一直強調醫護人手不足。 （資料圖片）

蔣麗芸：點會唔夠課室？大學咁大！

蔣麗芸也坦言她本人對於項目有所保留。她解釋，她不反對大學增添醫療相關設備及設施，如人體解剖室等，但她認為大學內已有大量空間及房間，不相信學生難有地方上課，不認同需要興建一座全新的大樓，「點會唔夠課室？大學咁大！遲啲讀大學嘅人會愈嚟愈少啦！」她認為，直接資助學生讀醫療相關科目，反為更能有助培訓相關人才。她否認反對撥款是與近期社會事件有關，「我唔係同大學有仇，只係唔鍾意部分大學生表現，對付大學做乜鬼？」

她又指出，擔憂本港經濟會持續低迷，日後會致力監察庫房所有支出，「醫院嗰啲可以優先撥款，但其他錦上添花嘅就Hold（保留）住先。」她澄請雖然認為政府撤回今次的撥款屬於恰當，但也是在政府提出撤回後才知情，政府並無事前了解她的意見。

消息人士：臨時撤回反而尚有「一線生機」

消息人士透露，政府在財委會當日抽起理大擴建工程撥款，是因為幾乎全體建制派突然向政府表示不會支持撥款，政府考慮到支持票數不足下，若「硬推」審議，撥款一旦不獲通過，則要留待下個立法年度才能提交審議，臨時撤回反而尚有「一線生機」，可爭取本年度重提審議項目。

鄺葆賢透露，現時大學課室並不足以容納所有學生，有醫科生需要坐在地上、樓梯上堂。（資料圖片／梁鵬威攝）

鄺葆賢：課室不足 醫科生坐地下樓梯上堂

政府撤回撥款一事，惹起前線醫生不滿。前線醫生聯盟主席冼建文批評，政府一直強調醫護人手不足，但今次就毫無理據地抽起項目，「同自己提倡嘅嘢有啲自相矛盾，令我哋好驚訝，亦會質疑係咪同近期社會事件有關係。」他指，政府要求大學增加醫護相關科目學額，卻又減少撥款，會影響培訓醫護的成效及質素，要求政府清晰解釋撤回原因及補救措施。

前線醫生聯盟副主席鄺葆賢就指，現時大學課室並不足以容納所有學生，有醫科生需要坐在地上、樓梯上堂，解剖室也不充足，「學生可以迫到好埋，但唔安全！」她直言如無儀器、配套配合，單有醫護人數，也無助整體培訓，炮轟政府為難全香港人，「當病人係no stake（非持份者）!」她亦批評建制派因輸了區議會選舉而想報復，非為港人着想，「十分小家！」

馬仲儀批評政府反其道而行，做法令醫生十分氣憤。（資料圖片／陳琬蓉攝）

香港公共醫療醫生協會主席馬仲儀也稱政府做法令醫生十分氣憤，她指出病人數目及醫療需求一直增加，而流感高峰期及示威活動也令醫院病人增多，公院醫護負擔本來就很重，而大學醫院位置卻經常不足，令部分醫科生的前期教育、模擬教學需轉到其他公院進行，令醫護更加「吃不消」，前線醫護希望大學教學環境可以改善，減低公院壓力。

她怒斥政府反其道而行，從源頭減少撥款，而項目已在立法會其他小組獲通過，最後關頭才被撤回十分不尋常，質問議員「問心真係為市民做事？」

中大期望社會各界支持「醫療教育設施提升工程」，以維持香港的世界級醫學教育水平。（資料圖片）

社區組織協會：政治不應凌駕民生

社區組織協會也指，抽起醫學院擴建撥款將拖延兩大醫學院的發展，窒礙本地醫學科研及教學的工作，不符合病人利益及社會福祉。社協要求政府盡快再向立法會財委會提出有關撥款申請，而立法會在審議時，應一致貫徹「政治不應凌駕民生」的原則，避免影響本地醫生培訓及醫學科研發展此等重要民生事項。

中大醫學院表示，一直有就醫學院的「醫療教育設施提升工程」與政府及各持份者保持緊密聯繫和溝通，有關工程對應付醫科學額增加及日益增長的教研需求非常重要，亦對香港長遠的醫療質素、醫療人材培訓及醫學科硏水平影響深遠。中大期望社會各界支持有關項目，以維持香港的世界級醫學教育水平。

港大在截稿前未有回覆。

食衞局：有議員關注設施保安及設計

食物及衞生局回覆查詢時就首次指出，由於有議員對醫療教學設施項目表示關注，「其中包括關注有關大學新教學設施的保安及整體設計問題」，當局認為需要利用更多時間向議員進行解說，故提出撤回有關項目。在向議員解說清楚後，局方會爭取盡快在今個立法年度內將有關項目重新提交財委會審議。局方又指，一直與三所大學保持緊密聯繫，向他們解釋最新的發展，他們理解有關安排。食衞局續指，除了增加本地醫療培訓學額及提升大學的醫療教學設施外，政府亦會繼續採取多管齊下的方針，包括吸引更多非本地培訓醫生來港服務及利用「特別退休後重聘計劃」安排等，以處理公營醫療系統醫生人手短缺的問題。