賀一誠率新班子亮相　強調堅定維護中央全面管治權　

澳門候任行政長官賀一誠今早（2日）率領新班子於政府總部見傳媒，他稱新一屆政府會以「協同奮進、變革創新」為施政理念，全面準確貫徹「一國兩制」方針和嚴格按照憲法和基本法辦事，堅定維護國家主權、安全、發展利益，堅定維護中央全面管治權。他又說，管治不會考慮香港的局勢問題，指香港有其所屬的政府作管理。

澳門特區下任行政長官賀一誠率領新班子於政府總部見傳媒。（資料圖片／梁鵬威攝）

澳門特區第五屆政府10名主要官員和檢察長中，超過一半是新面孔，包括經濟財政司司長，由現職市政署管理委員會副主席李偉農出任；社會文化司司長由現任身份證明局局長歐陽瑜，跨司晉升；廉政公署廉政專員由助理檢察長陳子勁出任。一度傳出有意參選特首的經濟財政司司長梁維特，未有留任。

賀一誠表示，新團隊成員自特區成立以來，在不同崗位服務社會多年，相信新團隊未來在新崗位上認真總結澳門20年來「一國兩制」實踐的成功經驗，結合澳門實際情況，提高站位，開拓視野。

他指出，特區成立20年以來，在中央政府的全力支持下，在前特首何厚鏵和崔世安的領導下，澳門社會團結一致，經濟繁榮發展。他和施政團隊有共同的施政理念，在現有的社會基礎上，實踐承諾，履行使命。他又指，當局關注和重視收集市民的意見和建議，充份聽取社情民意將作為政府未來開展工作的重點，願意接受市民的批評和問責。

23條起警告作用

賀一誠強調，特區政府換屆、官員留任、轉換職位及新人加入均屬正常，不會因爲官員職位轉移而影響部門工作，有信心現屆官員與新班子能順利過渡和做好交接。對於澳門已落實《基本法》23條，賀一誠認為，至今仍未使用過有關法律是一件好事，又指立法可以清楚警誡不要觸碰底線，否則會依法治理。他強調，維護國家安全並非只是澳門的責任，而是每個中國人的共同責任。