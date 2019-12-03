【政圈風聲】民協新生代抬頭　34歲楊彧成深水埗區會主席大熱

區議會選舉曲終人散，民主黨取得逾380席兼17個區議會主導權。其中在深水埗區議會，民主派取得23席，取得11席的民協繼續成為深水埗區會最大黨，料主席一職將由民協區議員出任。 政圈早前盛傳，曾於2000至2007年擔任深水埗區議會主席的民協譚國僑將獲推舉出任主席。據了解，民協內部經協調和商討後，該黨傾向推舉現年34歲的副主席楊彧出任深水埗區議會主席。楊彧接受《香港01》查詢時表示，民協必定爭取深水埗區會主席一職，至於他個人會否擔任區會主席，楊彧表示，若有機會並獲其他同路人推薦，願意服務議會，擔任主持會議的角色。

楊彧表示，若有機會和獲其他議會同事推薦，願意服務議會，擔任主持會議的角色。（資料圖片／林若勤攝）

一度傳出譚國僑任主席

區議會選舉過後，大獲全勝的民主派近期積極商討和協調各區區議會的正副主席人選，不少地區計劃由資深民主派擔任主席，並加入「2+2」機制，每兩年改選正、副主席人選。

其中在被視為民協「老巢」的深水埗區議會，民協在今屆區選再有進帳，今屆取得11席，繼續成為該區區會最大黨。政圈一直有傳，自1985年開始擔任深水埗區議員的譚國僑將接掌深水埗區議會主席一職，不過據了解，經過協調和商討後，民協傾向推舉現年34歲的副主席楊彧出任區會主席。

楊彧表示，民協必定爭取深水埗區會主席一職，各黨派和持份者亦同意由民協成員出任主席，人選方面則仍在溝通和協調當中。至於他個人會否擔任區會主席，楊彧表示，若有機會和獲其他議會同事推薦，願意服務議會，擔任主持會議的角色。

楊彧一直被視為代表民協明年出戰立法會選舉的主要戰將，不過民主派有初步共識，出任區會正、副主席不應為立法會議員。楊彧強調，無論何人擔任區會主席，亦認為需專心做好這個崗位。

楊彧曾於2016年立法會選舉排在譚國僑名單第二，出戰九龍西直選。（資料圖片/鍾偉德攝）

公民黨伍月蘭擬角逐副主席

楊彧於2011年區議會選舉首次參選，當時出戰下白田選區，挑戰前民協成員甄啟榮，最終楊彧不敵甄啟榮。楊彧隨後落戶「荔枝角南」選區，在海麗邨展開地區工作，於2015年以3,477票當選，並於今屆區議會選舉成功連任。2016年立法會選舉，民協慘遭滑鐵盧，多名黨員退黨，為該黨帶來年輕化的契機，黃大仙區議員施德來「坐正」擔任黨主席，楊彧和另一深水埗區議員何啟明擔任副主席。

有民協成員透露，深水埗區議會與其他地區不同，譚國僑曾出任區議會主席長達八年，認為民主派在深水埗區議會有一定根基，故此，民協認為應趁此機會，讓年輕黨員吸收擔任主席的經驗，做法對民協和深水埗區議會長期發展有利。

伍月蘭讚楊彧「好有心做好議會工作」

至於副主席人選，取得4席的公民黨有意派出資深區議員伍月蘭角逐該職，她接受查詢時承認有意向參選，指希望透過副主席角色促成議會改革，例如撥款制度改革時。伍月蘭認為楊彧有能力擔任區會主席，讚揚楊彧「好有心做好議會工作」，認為他擔任主席會為議會帶來活力。