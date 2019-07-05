民協抗議麗閣商場居民通道被封　基滙資本：最快下周一開放

基滙資本早前成功收購麗閣商場及街市。民協今日（5日）下午於麗閣商場抗議，批評基滙資本關閉商場扶手電梯及廁所，封鎖居民出入通道。 由基滙資本成立的「民坊」指出，在一個安全許可的情況下，決定最快在下周一開放商場地下的一條通道，以方便街坊進出。

民協今日下午於麗閣商場抗議，批評基滙資本關閉商場扶手電梯及廁所，封鎖居民出入通道。（民協提供）

民協指出，基匯資本向居民承諾，先翻新麗閣街市，再收回商場。不過，基匯資本其後表示，街市翻新工程須延至今年12月才能完成，但同時會關閉商場扶手電梯及廁所，封鎖居民出入通道。

民協今日（5日）下午於麗閣商場抗議，並向基匯資本提出四大訴求，包括在翻新麗閣商場期間，繼續開放四部扶手電梯和廁所；盡快公開商場和街市檔位規劃藍圖；承諾未來商場會有超市及茶樓；要求開放三樓平台廁所至所有三樓商戶。

最快下周一開放商場地下通道

「民坊」指出，由於商場空間有限，考慮過施工範圍的安全風險後，才會在活化工程期間圍封商場，以免街坊發生意外。「民坊」說，與工程部團隊研究後，在一個安全許可的情況下，決定最快在下周一開放商場地下的一條通道，方便街坊進出。

他們又指，現已開放三樓平台洗手間予所有三樓商戶，商戶可以向房署管理處提取洗手間鎖鑰。