【逃犯條例】休假逾半月回港　鄭若驊：眼見港亂局　手痛不及心痛

律政司司長鄭若驊上月14日在倫敦出席特許仲裁學會所舉辦的講座「Alexander Lecture 2019」期間，遭到數十名反對修例的示威者包圍推撞，混亂中鄭若驊跌倒，要由工作人員護送離開。鄭若驊事後報稱左手手腕「甩骱」兼骨折，需3個月至1年才能康復。律政司發言人早前回應，指鄭若驊早前在倫敦被推跌受傷，接受手術後現時正放病假，期間仍然繼續處理公務。今早（3日）林鄭亦稱鄭若驊目前仍在放病假，未有回應鄭是否已返港，亦不便透露她的私隱。 到下午政府公布，鄭若驊今日傍晚（3日）返港，並在機場會見傳媒，惟鄭若驊於6時31分現身，比原定時間遲逾1小時。

鄭若驊首先向中央政府和領導的關心和支持表示感謝，多謝駐英大使劉曉明和中國駐英大使館的關心和安排。她指，於11月14日出席特許仲裁學會所舉辦的講座期間，被人圍堵及推落地，幸由現場保安從地上拉起，不至於受進一步的攻擊。

鄭若驊指，在場等救護車期間，由於有示威者圍堵在門外，救護車不能駛入，要在警方護送下才能離開。她指，自己左手手腕受傷，前手臂骨折，手腕有部分脫位，要動一個名為「ORIF」的手術，用鈦金屬片和螺絲固定傷處，醫生左手功能說要3至12個月才可完全恢復。

傷勢方面，鄭若驊引述醫生指，有傷及神經線，現時已有好轉，仍待觀察，希望不用再做第二次手術，她已向倫敦警方報案，相信當地警方會跟進。隨後大使館將她送回國，她在北京做進一步檢查及治療，今日剛出院回港。

鄭若驊在中國駐倫敦大使館見記者展示傷勢，她表示手腕受傷。（路透社）

鄭若驊以英文回應傳媒時表示，稱受傷的手臂固然痛楚，但看到香港仍處於混亂狀態，令她的心比其手更痛。

她又指，ORIF手術在英國進行，術後獲駐港大使館安排回到北京。被問到為何先飛北京而不回港，鄭若驊稱：「大使館安排我回國。」至於為何不交代行蹤，鄭若驊說：「我請緊病假，我係休息緊。」她續指今在北京出院已即回港，明日會回到辦公室工作，強調放假期間仍通過電郵與辦公室聯繫。