【政壇諸事町】前議員陳偉業製作「天書」　分享區議員入門秘訣

曾任區議員逾20年的人民力量前立法會議員陳偉業雖然已離開政壇多年，但他仍然心繫議會，在區議會選舉變天後，短時間內撰寫「區議員入門手冊」，臚列擔任區議員須注意的事項，讓一眾政壇新丁上場前先溫書做好準備。 除了區議員職責、文件處理方法等事項，陳偉業更烈出八大不應做的事情，當中包括金錢糾紛，直言過去不少民主派區議員因借貸過度，被建制背景的債主控制，從而被迫轉投敵陣。

陳偉業撰寫「區議員入門手冊」，臚列擔任區議員須注意的事項。

人稱「大舊」的前人民力量立法會議員陳偉業，曾在荃灣擔任區議員多年，他在2016年告別立法會後，便移居溫哥華生活。雖然陳偉業淡出政壇多時，但在今屆區議會選舉變天，大量素人晉身區議會之際，他在短時間內撰寫《區議會入門手冊》一書，教導一眾議會新丁擔任議員的注意事項及入門須知。

該本手冊有60頁，分為七個章節，列出選舉後至履新前應做的事情、議員日常工作留意事項、區議會工作、港共集團地區網絡及地區工作初探、以及建立多元化社區網絡等細節及範例。

手冊中提及區議員不應做的事情，除了切忌牽涉金錢糾紛、因別人中傷發怒和胡亂作出承諾等基本「錦囊」外，陳偉業特別提醒切忌獨自返回大陸及頻密聯絡內地親友，以免誤墮各種「陷阱」，因而被中共借機操控；切密與內地官員及中資背景人士接觸，以免被人利誘。

稱過去有民主派借貸過度 被迫轉投陣營

他表示，過去不少民主派區議員因借貸過度，被建制背景的債主控制，被迫轉投敵陣。此外，他亦表示過去有不少知名的主派人士，因中共脅持內地親人而迫使他們變節。

另外他又指可能有會有居民或相熟人士穿針引線，讓區議員接受內地企業高層或內地基層官員，區議員應保持警覺，認為這些交流只是第一步，之後會用盡各種方法利誘區議員，令他們泥足深陷。