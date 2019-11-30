【政壇諸事町】網上流言滿天飛　政府新聞處短片籲求證

現時不同新聞機構都越來越着重以網絡發布消息，甚至連網民亦可以透過社交媒體發布一手資訊，令網路及社交媒體成為現時接收最新資訊的平台。不過網絡世界亦衍生不少內容農場（content farm），亦有人故意發放假消息魚目混珠，令網民有時難以分辨消息真偽。 政府新聞處昨日（29）就發放新的宣傳片，呼籲市民不要輕信網上傳言。

假新聞的現象在香港政壇尤其嚴重。區議會選舉上周塵埃落定，但網上有關選舉的假新聞及抹黑而仍未停止。近日網上流傳，出戰南昌北、擊敗民建聯鄭泳舜的公民黨劉家衡被抹黑成爲「AV天使」、「援交女」，而以65票之差險勝油尖旺區議會主席、民建聯葉傲冬的陳梓維，亦被抹黑成「庇護中心的弱智青年」。

政府新聞處昨日發佈了一條鼓勵市民求證新聞消息真偽的短片，短片內容指在網絡世界上，每個人都可以發佈消息，但並非所有消息都是真確，並鼓勵市民從多角度了解及核實資訊，不要讓情緒影響判斷，或將不實消息傳播。

希望大家睇完政府新聞短片之後，在網上看到各種消息時，都先求證真偽。（政府新聞處短片按此）