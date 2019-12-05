蔣麗芸促成立獨委會還警察清白　陳健波稱市民信假消息如「中邪」

在今日(5日)立法會大會續辯彈劾行政長官議案的會議上，有建制派議員繼續為警隊護航。民建聯蔣麗芸指出，現時社會上多宗案件矛頭直指警方，「幾十年來，我都無乜聽過警察在警署強姦一個人」，認為政府應成立獨立調查委員會「還警方清白」；保險界陳健波則指出，「市民好似中咗邪」，對假消息深信不疑，有立心不良的人唯恐天下不亂。

陳健波指，「市民好似中咗邪」，對假消息深信不疑。(資料圖片/張浩維攝)

陳健波指，有立心不良的人唯恐天下不亂，質疑有民主派議員早前指控，有大批市民死得不明不白是否有證據，散播假消息令市民深信不疑，稱「市民好似中咗邪，睇唔到另一邊」。對於有傳言指有武警混入警隊，陳健波批評謠言若屬實，香港將不宜居住，反指政府內部有大批「黃絲」，若傳言屬實定有人發聲、提供內情。

陳健波又提到，少數警員在兵荒馬亂下使用過度武力，需嚴肅處理，但不應「一竹篙打一船人」，期望新任警務處長上任後，能重振警隊士氣，並以勸說講理的渠道與市民溝通，勿給人有抹黑的借口。他續指，民主派提出的屬政治檢控，雖則林鄭處理風波進退失據及不作為，並非違法行為，又批評議案只是一場政治騷。

蔣麗芸促成立獨立委員會還警察清白。（資料圖片／盧翊銘攝）

蔣麗芸更於會上情緒激動、手舞足蹈地說，社會把數宗案件歸究於警方，「15歲女學生陳彥霖浮屍案，通通入哂警察罪，仲有科大學生周梓樂墮樓案，還有一名中大學生話係警署俾人強姦，我話要成立調查委員會，還警察清白。幾十年來，我都無乜聽過警察在警署強姦一個人」。

翻查資料，2008年11月，旺角警署發生了一宗強姦案。駐守旺角警署的男探員梁禮仲，利用上級的電腦密碼登入警察電腦內的刑事檔案資料，查看8名曾報案或涉案被捕少女的個人資料，再以查案為名誘騙4名少女到旺角警署加以非禮，其中1人更被他在警署口供房內強姦。梁禮仲終判囚13年。

民主黨主席胡志偉批評林鄭屬百分百瀆職，沒有聆聽民意、遵守選舉承諾、包庇警暴，強調港府需獨立調查。