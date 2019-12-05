彈劾林鄭議案遭否決　六建制議員無投票「護航」　李慧琼轟政府　

經過兩天共長達二十多小時，三十多位立法會議員就彈劾特首林鄭月娥議案進行辯論後，於今晚七時許進入投票，最終議案獲過半直選議員贊成，功能組別未獲過半數，議案被否決。投票階段只得63位議員出席，26名民主派議員全投贊成票，反對票36票，全屬建制派，其中地區直選建制派內的謝偉俊、梁美芬、何君堯和田北辰，以及功能界別的自由黨黨魁鍾國斌及體藝出版界馬逢國等六人，沒有「護航」投票。據會議紀錄，鍾國斌有出席發言，且屬政務司司長張建宗總結發言前的倒數第三人發言，距離投票時間約一小時。

反修例運動令特首林鄭月娥陷入前所未見的管治危機。立法會大會今早續會，辯論25名非建制派議員6月底提出的議案，指控特首林鄭月娥嚴重瀆職，並要求成立獨立調查委員會，調查林鄭瀆職行為。多名泛民及建制派議員先後發言，雖然建制派表明反對，惟民建聯主席李慧琼卻趁機「大吐苦水」，指政府於醞釀《逃犯條例》修訂時，並無與民建聯溝通，只是推出修例前一日民建聯才知道，又稱政府應反思是次翻天覆地的區選結果。

李慧琼指，區議會選舉泛民得票六成，明顯對政府不滿，但建制所得的四成選票其實同樣十分不滿政府，指政府需反思。她又批評政府團隊沒有團結止暴制亂，及把握適當的時機處理修例風波，令官民和警民關係陷入空前危機。她指政府官員只是見步行步，沒有主動制止暴亂，如阻止學生勿被煽動、處理網上傳言。

她特別點名批評政務司司長張建宗沒有好好為亂局「拆局」，批評環境局局長黃錦星在艱難時刻，繼續「攬住大嘥鬼出席唔同嘅環保活動」，尤如活在平行時空，多名副局長亦不見人，「個個都好驚，好以匿埋就匿埋」。

最後，李慧琼表示會反對議案，「雖然我們對政府有很多怨言，但我們是恨鐵不成鋼」，指如果在這艱難時刻通過議案，將會製造政治混亂和社會動盪，如果成功彈劾，更會出現管治真空。

立法會建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓則表示，一個人有沒有違法，其實並非由立法會議員去決定，而應交予法庭經過審訊後作出裁決。除此之外，謝指，當然亦要睇有沒有足夠的表面證據，顯示特首可能有嚴重違法或瀆職行為，彈劾議案中對林鄭提出的四大指控、證據同理據，他認為都相當薄弱，甚至可以講話根本是搞錯了對象。

彈劾議案指出，由林鄭領導的特區政府及香港警隊，於處理反修例示威時侵害了市民受到《基本法》保障的集會及言論自由。謝偉銓指出，《基本法》雖訂明香港居民享有言論、集會、遊行同示威等自由，但這些自由同人權都並非完全不受限制，是要在法律容許下行事的。

當示威者的行為違反法律，使用暴力，嚴重損害了其他香港市民的基本人權同自由時，政府同警方就必須出手制止及依法懲處。如果特首任由有關違法同暴力行為持續發生，任由打着民主、自由同人權旗號的蒙面黑衣暴徒，肆意破壞香港的法治同社會秩序、侵害其他奉公守法市民穿的人權自由，而政府同警方不採取任何措施去嘗試制止這些暴行，特首就真是沒有履行其應有職責了。

會上，泛民繼續猛烈抨擊林鄭。民主黨鄺俊宇稱林鄭為「攬炒之母」，指其所作所為罄竹難書、嘆為觀止。他又提到若日後政府把公務員加薪，包括警員加薪的議案再於財委會審批，會「拉到天昏地暗」。

會計界梁繼昌則指出，修訂《逃犯條例》是回歸以來最具爭議的草案，惟其諮詢時間只得3星期，比垃圾徵費更短，稱當局視市民連廢物都不如。

議會陣線朱凱廸亦稱，林鄭的職能是向市民負責，但二月至今從未向清晰的民意負過責任，亦無遵守參選時對港人的莊嚴承諾，認為林鄭屬瀆職。

動議議案的公民黨楊岳橋指出，建制派稱議案與自己無關感聳然，稱他們多次為政府保駕護航，但林鄭無能及施政失誤導致建制大敗，令建制派「食死貓」。他又向官員提到，支持一位民望創新低的特首，等同幫兇，比喻一發臭，整個雪櫃都會發臭，呼籲官員勿再支持特首。他指香港有很多積壓已久的問題，需要機會重新開始，第一步便是林鄭下台，呼籲早已把林鄭罵得狗血淋頭的建制派有勇氣向彈劾案投支持票。

政務司司長張建宗回應指，特首林鄭月娥並沒有違法或瀆職，議案並無基礎。他重申修例非政治任務，是港府為爭取公義，修補法律漏洞，但對於引起社會矛盾吸取教訓，亦會誠懇與社會各持份者探討積壓已久的問題，強調政府倡成立獨立檢討委員會非「語言偽術」，為檢視社會事件的前因後果，免重蹈覆轍。他亦批評有人倒果為因，顛倒是非，若無暴徒違法，警方無必要執法，稱開宗明義呼籲非建制派跟暴力割蓆，否決動議議案。