中西區區議員聯署促擱置聖公會主教山建私人醫院　毀建築群風格　

城規會明日審議中環主教山聖公會申請興建私家醫院，中西區多名現任及候任民主派區議員今（5日）聯署，要求聖公會及發展局擱置於中環主教山發展巨型私家醫院的項目，指25層高的私家醫院項目破壞主教山整體歷史價值，亦有機會加劇中半山區交通擠塞現況。 主教山當區區議員吳兆康指，聖公會過去並未就項目對中半山的影響遞交各項評估，並屢次缺席會議及未有交代事件。他又質疑，發展局為醫院項目度身訂造主教山地段的高度限制。

曾任護士的候任中西區大學區區議員任嘉兒指，同區另一私家醫院嘉諾撒醫院空置率奇高，對於聖公會於同區建私院不解。另一候任西環區區議員彭家浩續指，中西區更需要日間照顧中心等其他醫療服務，在嘉諾撒醫院未飽和情況下再建私院不妥當。他又指城規會就項目共收三十多份投訴，一份贊成，不解當局為何還要繼續推。

民主黨立法會議員、現任中西區區議員許智峯指出，主教山擁多幢歷史建築，25層高的私家醫院項目與主教山建築群的景觀及建築風格格格不入，惟數名現任泛民議員早前多次於區議會會議要求討論，而負責該項目的聖公會教省秘書長管浩鳴卻缺席22次會議，或稱手上無資料，數次未有回應議員對項目的疑惑，區議會猶如蒙在鼓裡。

他建議應先保育周遭建築群再發展，促請城規會於明日聽證會擱置項目，把方案重回區議會討論。