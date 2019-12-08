【12.8遊行】「冀為港人帶點甜」　店東派菠蘿油、士多啤梨打氣

民陣今（8日）發起國際人權日遊行，下午三時由維園中央草坪出發，遊行到遮打道行人專用區，獲警方發出不反對通知書，參與遊行的市民絡繹不絕。有超過一個撐遊行的店東，向示威者派食物「打氣」，分別有美食車派發菠蘿油及有生果店派日本士多啤梨，而他們都不約而同表示，是希望為處於艱難時期的港人「帶來一點甜」。

美食車老闆Gordon夥拍立法會議員譚文豪在銅鑼灣向遊行人士派發500個菠蘿油。（吳倬安攝）

美食車老闆Gordon夥拍立法會議員譚文豪在銅鑼灣向遊行人士派發500個菠蘿油，現場所見，途中反應熱烈，兩人一直「無停手」。Gordon表示，自己首次預備五百個菠蘿油，派送予遊行人士。他指菠蘿油象徵加油，同時希望在這個艱難時刻，為香港人帶來一點甜。

美食車亦貼上「香港人加油」的字句，Gordon認為政府必需回應五大訴求，強調即使政府和警方禁止港人遊行，也無法阻礙港人發聲的權利。

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此外，生果店東主梁先生特意開車，為遊行人士送來140盒士多啤梨，吸引不少市民目光。車上擺放告示，鼓勵港人「就算失望，不能絕望」，希望「苦中為你帶點甜」。

梁先生沒有戴上口罩，在兩名「同路人」協助下，為市民遞上日本士多啤梨，坦言「這半年大家都辛苦，不能用錢來衡量，這些士多啤梨不算是什麼」。被問及會否害怕身後不遠方的防暴警，他說不怕，「我派士多啤梨咋喎，唔係咁都拉呀？」

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另外，銅鑼灣堅拿道東一家便利店門外，向示威者免費派發暖包及飲品。