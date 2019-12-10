自由黨倡全民派錢一萬　邵家輝：陳茂波「冇say no」

立法會批發及零售界議員邵家輝今早(10日)在港台節目《千禧年代》中表示，現時零售市道可能比早前有團體發表的調查情況更差，甚至比2003年沙士期間更壞，認為政府起碼在短期內，應用各種措施支援業界。 至於自由黨昨日（9日）會見財政司司長陳茂波，對財政預算案發表意見，並建議財爺全民派1萬元現金或消費券。邵家輝透露，陳茂波對此未有拒絕。

邵家輝指，陳茂波對於派錢建議未有拒絕。（資料圖片/歐嘉樂攝）

零售管理協會較早前公布調查，指零售市道持續疲弱，預計未來半年將會出現裁員潮，推算可能有超過5,600人被裁員，並有7,000公司結業。邵家輝表示，現時本地人、外地遊客的消費意欲都明顯下跌，以上數據可能滯後，實際情況或比以上數字更差。

他形容，現時狀況是「有史以來最差」，比2003年沙士期間更不濟，因為沙士期間香港人會團結一致，而且疫症看到盡頭，但今日社會撕裂，無從解決。邵家輝認為，政府應在不同範疇支援業界，不過他亦認為「香港人不是那麼窮」，很多時不消費，原因都是安全問題，所以認為回復社會安寧才是根本。

自由黨倡派錢 財爺「冇say no」

自由黨四名立法會議員昨早與陳茂波會面，就下年度的《財政預算案》提交建議，期間指出財爺可每人派1萬元現金或消費券。邵家輝認為，消費券的效果會比現金理想，因為收現金後可能儲起不用，但設立有時限、限本地使用的消費券，可促使更多資金在本地市面流動，刺激經濟鏈。不過他提醒，措施要在合適時機推出，不然在一個混亂的環境中推出，倒頭來還是刺激不到消費。至於消費券不論是紙本還是電子形式，他們都持開放態度。

至於政府去年的「關愛共享」計劃引發嚴重的行政問題，是否擔心再次派錢會將類似問題重複一次，而香港電子錢包未普及，用電子形式派發又是否可行，邵家輝指：「這個留待政府去考慮。」主持人問到，現時陳茂波對於派錢的意見如何，邵家輝透露：「總之佢冇say no。」

示威浪潮至今半年仍未平息。（資料圖片/盧翊銘攝）

認同區選指標作用大 「特首冇得匿埋」

聽眾陳先生表示，他自己在銅鑼灣經營生意，店舖生意因應今次社會事件下跌七成。他認為，以政府的能力，去年派4,000元也派至「一鑊粥，出年都未收到」，近日的紓困措施，很多對他而言都沒有用。陳先生認為，政府應該省點錢，正視現時港人上街示威的源頭，指政府一日不肯面對警暴問題，其他措施都是旁門左道，浪費金錢。

邵家輝回應，同意派錢不是治本之道，但現時業界處於水深火熱之中，市民有錢在手，總是帶動到消費。主持人再追問，是否支持獨立調查，邵家輝並未直接回應，但指最重要的是公道：「唔會感覺到其實你（政府）包庇某

啲人士。」如何查、查什麼、何時查，都是政府要向公眾解答清楚的地方，總不能只查某些，但不查某些人。

他同意，較早前區議會選舉民主派大勝，有很大的指標作用。他相信市民大都不同意暴力，但為何現時暴力示威不斷發生，都愈來愈多市民沒有當一回事，政府「要攤出嚟講，特首冇得匿埋」。