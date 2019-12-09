【預算案】自由黨晤財爺　倡全民派一萬元現金或消費券

自由黨四名立法會議員今天早上（九日）與財政司司長陳茂波會面，就下年度的《財政預算案》提交建議。自由黨建議政府全民派錢，倡向年滿十八歲的永久居民派1萬元現金，或考慮派發面額1萬元消費券，鼓勵市民於本地消費。 自由黨主席、行政會議成員張宇人認為，派發消費券的效果比全民派錢更佳，除了可鼓勵市民消費，同時可為經濟帶來倍數效應，「到時啲員工賺多咗錢，就會去第二度買嘢，又可以去旅行放下假。」

自由黨主席、行政會議成員張宇人認為，派發消費券的效果比全民派錢更佳，除了可鼓勵市民消費，同時可為經濟帶來倍數效應。（資料圖片）

自由黨倡增退薪俸稅上限至五萬元

自由黨黨魁鍾國斌、主席張宇人、航運交通界議員易志明和批發及零售界議員邵家輝今天與陳茂波會面，就《預算案》向陳茂波提出多項意見。在稅務寬減方面，自由黨要求政府停止要求上年度繳稅少於200萬港元或以下的工商企業，繳付預繳稅稅款，同時寬免明年的批發零售、飲食、物流業界的差餉和地租，上限每季度10,000元。此外，自由黨希望政府豁免所有政府收費、牌照費、商業登記費，為期一年。

自由黨亦建議明年退還薪俸稅100％，上限50,000元，又提出寬免住戶2020/2021年度的全年差餉，每季度上限5,000元，以及寬免住戶2020/2021年度的全年地租，上限每季度4,000元。

張宇人提到，因近期社會事件，不少商舖被破壞，估計部分商舖的保費或大增，甚至有商舖不獲續保，因此自由黨建議政府在明年為商戶提供新增保險費用補貼。

自由黨今年九月與特首林鄭月娥會面時，曾提出全民派錢一萬元，為港人「舒舒氣」，該黨再向建議政府全民派錢，倡向年滿十八歲的永久居民派1萬元現金，或考慮派發面額1萬元的消費券，鼓勵市民於本地消費。

陳茂波曾推出派錢4000元計劃，但行政混亂，市民等了長時間仍未收到款項。（資料圖片）

派消費券可帶來倍數效應

張宇人認為，派發消費券的效果比全民派錢更佳，除了可鼓勵市民消費，亦可為經濟帶來倍數效應，因市民增加在港消費後，可刺激本港經濟，為企業帶來更多收入，「到時啲員工賺多咗錢，就會去第二度買嘢，又可以去旅行放下假。」他指若政府認為派發消費券的行政費過高，可直接全民派錢。

對於昨日民陣遊行有80萬參加，政府應否應把握時機回應市民訴求，張宇人表示，該黨希望香港能回復安寧和平靜，「止暴制亂」令香港恢復和諧，屆時生意才可繼續做下去。張宇人及後再被問到政府是否需回應訴求，他僅稱：「我已經答咗你嘅問題，你問多我幾多次，我都係呢個答案，我唔想嘥傳媒嘅時間。」