【逃犯條例】謝偉銓否認監警會專家組請辭　陳淑莊：摑林鄭一巴

監警會早前邀請5名國際專家，協助審視警方行動，早前曾發表聲明指出監警會權力及獨立調查能力不足，有「結構性限制」，認為應交由有必然權力的獨立調查機關深入調查，《華爾街日報》今日（11日）報道，國際專家組決定請辭。 監警會副主席、立法會議員謝偉銓否認國際專家小組請辭，指國際專家只是協助監警會撰寫報告，形容此階段告一段落，故屬「Step aside」。民主派會議召集人陳淑莊指，專家組集體「跳船」，猶如「摑咗林鄭一巴」，意味專家組向即將發表的監警會中期報告投下不信票。

謝偉銓否認監警會專家組請辭。（吳倬安攝）

謝偉銓​：續與專家小組保持緊密接觸

謝偉銓今日在立法會表示，國際專家小組的職責並非確認監警會報告，而是協助監警會撰寫報告，又指小組「唔係請辭」，指監警會繼續與專家小組保持緊密接觸，「（專家組）階段性工作已告一段落，所以係step aside。」

謝偉銓指，國際專家提交的意見會在中期報告反映，監警會正密鑼緊鼓正努力撰寫中期報告，又指希望市民讀過監警會中期報告後，了解市民和公眾對監警會未來做法的意見，再決定專家小組在未來如何協助監警會。

民主派：專家向報告投不信任票

民主派會議召集人陳淑莊以「驚人」形容專家組集體請辭消息，她指專家小組成員Clifford Stott早前曾發表聲明，指出監警會權力及獨立調查能力不足，反映專家請辭已有先兆。

陳淑莊形容，今次專家組集體「跳船」猶如「摑咗林鄭一巴」，同時意味專家組向一月發表的監警會首階段報告投下不信票。陳淑莊呼籲特首林鄭月娥把握目前社會較為平靜的黃金時機，在述職之時說服北京批准成立獨立調查委員會。

議會陣線毛孟靜形容，專家組請辭等同「集體畀林鄭零分」，事件成為國際笑話，令國際社會知道林鄭和政府用人唯親。