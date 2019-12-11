【逃犯條例】華爾街日報：五監警會海外專家請辭　曾斥調查權不足

監警會早前邀請5名國際專家，協助審視警方行動，但其中一名成員Clifford Stott早前在Twitter發表專家小組聲明，批評監警會缺乏獨立調查能力。《華爾街日報》今日（11日）報道，國際專家組決定請辭。 報道引述國際專家組指，監警會缺乏足夠調查權力，從而滿足香港市民期望，專家組無法與監警會協調出有效支持研究報告的機制，因此專家組決定請辭。 監警會回應指，樂見專家組成員期望保持聯繫， 待首階段性報告完成後，根據情況發展和需要，重新檢視前行工作路向，再協商往後適當的安排。

監警會設由5位成員組成國際專家小組，協助審視本港反修例的相關警務工作和程序。（資料圖片／余俊亮攝）

報道引述Clifford Stott指，他們建議監警會應被賦予權力，以傳召及保護證人、搜集證據等。報道又指，專家組認為，尤其在未政府未有明確表示是否成立獨立調查委員會時，具有公信力的監警會報告十分重要。

5位監警會專家組小組主席為曾任英女王警察監察局總督察的Sir Denis O'Connor，其餘成員包括：新西蘭警察行為獨立調查局主席Colin Doherty法官、澳洲新南威爾斯州執法與行動委員會總監Hon Michael F Adams QC、英國基爾大學自然科學研究院院長Clifford Stott教授，以及加拿大公民監察執法協會前主席 Gerry McNeilly。

監警會其中一位專家Clifford Stott教授指，監警會調查權力不足，須由獨立機關深入調查。（Clifford Stott twitter 頭像截圖）

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監警會：樂見專家組成員期望保持聯繫

監警會回應指，非常感謝專家組的參與及建議，考慮到首階段性報告旨在陳述事實， 且時間緊迫，遂決定專案組在撰寫報告時慎重考慮專家組建議，並將竭盡所能向公眾呈交「公平公正，事件實情的首階段性報告」。監警會指，樂見專家組成員期望保持聯繫， 待首階段性報告完成後，根據情況發展和需要，重新檢視前行工作路向，再協商往後適當的安排。

就有關監警會調查權力的意見，主席梁定邦回應指：「監警會明白在目前情況下，會方沒有調查權力，因此有關審視工作已徵得行政長官和警務處處長的支持及配合。儘管如此，會方必須根據現行《監警會條例》展開這項工作，藉此向警方提出改善建議，並協助審核相關投訴個案。如需修訂現行《條例》，必須取得社會大眾和持份者的共識，且須按照法定程序行事。」