【逃犯條例】梁美芬倡設「騷亂獨立調查及檢討委員會」 賦傳召權

反修例運動已持續逾半個月，監警會將於下月向政府提交中期報告，惟國際專家小組卻於早前集體請辭。經民聯立法會議員、經民聯基本法委員梁美芬今天（11日）表示，政府就修例風波提出成立的獨立檢討委員會，可參考英國經驗，並考慮改名「騷亂獨立調查及檢討委員會」，除了透過委員會作出檢討，同時予傳召權委員會調查修例風波的近因。

監警會海外專家小組成員請辭，社會各界甚表關注。（資料圖片）

梁美芬今天（11日）在立法會回應監警會專家小組集體請辭，她指若專家小組認為監警會不足，應「一早就要講」，直指若專家小組在稍早時間提出有關看法，對監警會調查工作更有積極性。

她認為，政府提出成立的獨立檢討委員會，可與揉合英國因應2011年托定咸騷亂成立的騷亂委員會之模式，就修例風波成立「騷亂獨立調查及檢討委員會」。

梁美芬說，現時雖然仍有零零散散的暴力事件，但相對而言，社會氣氛已經相對平靜，政府應把握當下的黃金時間，應盡快推出措施紓緩當前的政治亂局。梁續指，「騷亂獨立調查及檢討委員會」不應只針對「8.31」、「7.21」事件，應全面調查整個修例風波的前因後果。

至於應否為「騷亂獨立調查及檢討委員會」賦予調查委員會條例第86章之權力，梁美芬僅稱，委員會就修例風波作出檢討，同時予傳召權委員會調查修例風波，包括調查修例風波的近因。

梁美芬倡設「騷亂獨立調查及檢討委員會」 並賦予傳召權。(張浩維攝)

梁美芬被問到特首林鄭月娥應否趁述職先把握機會，公布成立檢討委員會的細節，她未有正面回應，但強調現時是黃金機會，又認為有關問題是在特區政權權限下能夠處理，無需得到中央支持。梁美芬指出，曾反對獨立調查委員會的人，也開始明白委員會不只調查警察，該調查範圍具公平性，相信反對意見會慢慢減少。